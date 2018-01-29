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30 января 2018
29 января 2018
20:31  29 января 2018 5

Украину внесли в список голодающих стран мира

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
В ООН напомнили о важности продовольственной помощи пострадавшим странамФото: Patrick Gruban/Wikipedia
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Война на Украине
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Украина попала в список стран, где наблюдается нехватка еды из-за вооруженных конфликтов. Об ухудшении продовольственной безопасности в шестнадцати пострадавших странах стало известно из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы.

Согласно информации ООН, помимо Украины, с дефицитом продовольствия столкнулись Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, трансграничная территория на озере Чад, передает «Национальная служба новостей». В Совете Безопасности отметили, что крайне важным остается оказание пострадавшим гуманитарной помощи, информирует Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ООН отказывается продолжать поставку продовольствия в Восточную Украину. Причиной назвали снижение финансирования в организации. Решение вступит в силу с февраля 2018 года.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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