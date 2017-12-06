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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:56  06 декабря 2017 0

ООН отказывается от поставки продуктов в Донбасс. В организации кончились деньги

31 конвой гуманитарной помощи из РФ. Донецк
Россия, в отличие от ООН, не собирается отказываться от гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНРФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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С февраля 2018 года ООН прекратит оказывать продовольственную помощь Восточной Украине из-за нехватки средств. Представители организации уверяют, что помогали жителям Донбасса столько, сколько могли.

«Наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — цитирует RT представителя ООН. Он добавил, что поставки продовольствия должны были остановиться уже в декабре, но решение было отложено до конца февраля из-за «суровых условий зимы».

В конце ноября посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что украинским властям следует возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. Тем самым, по ее мнению, Киев подчеркнет, что в Донбассе живут граждане Украины. Как уточняет телеканал 360, несмотря на решение ООН, Россия продолжит доставлять гуманитарную помощь Донбассу в 2018 году.

В минувшие выходные на территории ДНР украинские солдаты устроили перестрелку между собой. Стрельбу украинские военные открыли из-за личных мотивов. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такие перестрелки не являются редкостью, что говорит о низком уровне дисциплины в украинской армии.

Нина Калинина
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