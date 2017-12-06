С февраля 2018 года ООН прекратит оказывать продовольственную помощь Восточной Украине из-за нехватки средств. Представители организации уверяют, что помогали жителям Донбасса столько, сколько могли.
«Наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — цитирует RT представителя ООН. Он добавил, что поставки продовольствия должны были остановиться уже в декабре, но решение было отложено до конца февраля из-за «суровых условий зимы».
В конце ноября посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что украинским властям следует возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. Тем самым, по ее мнению, Киев подчеркнет, что в Донбассе живут граждане Украины. Как уточняет телеканал 360, несмотря на решение ООН, Россия продолжит доставлять гуманитарную помощь Донбассу в 2018 году.
В минувшие выходные на территории ДНР украинские солдаты устроили перестрелку между собой. Стрельбу украинские военные открыли из-за личных мотивов. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такие перестрелки не являются редкостью, что говорит о низком уровне дисциплины в украинской армии.