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30 января 2018
10:32  30 января 2018 4

Омбудсмен взяла на контроль огнестрел солдата-срочника из Челябинска

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За жизнь солдата борются врачиФото: depositphotos.com © URA.RU

Уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова занялась делом солдата с Южного Урала, получившего тяжелые ранения при неизвестных обстоятельствах. Она поговорила с мамой пострадавшего и обратилась в следственные органы. Об этом омбудсмен сообщила на своем сайте.

Как ранее писало «URA.RU», 18-летнего солдата- срочника из поселка Кропачево Челябинской области Евгения Кувайцева, служившего в воинской части №98671 Белогорска, нашли раненным на чердаке. При нем якобы была прощальная записка. В части началась проверка.

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Мама солдата, Елена Кувайцева, не верит, что сын выстрелил в себя. Она вспоминает, что Евгений рвался служить, он считал, что армия — его шанс сделать карьеру и вырваться из деревни. Со службы всегда звонил довольный и бодрый.

«И вдруг звонит какой-то мужчина, он толком не представился, сказал только, что он командир батальона, и начал расспрашивать о нашей семейной обстановке, не было ли у нас с Женей ссор, сколько мы получаем. Я его спрашиваю, для чего ему это все надо? На это он только ответил, что мой сын находится в состоянии средней тяжести. На дальнейшие мольбы и вопросы о том, что произошло, этот человек ничего не ответил, сказав, что сам ничего не знает, так как находится в командировке», — рассказывает мама солдата. Затем командир батальона вновь позвонил, сказал, что это был самострел, и Евгений находится в коме в госпитале.

Родственики в соцсетях увидели информацию, что Евгений украл четыре патрона, а после его нашли на чердаке с огнестрельными ранениями. Причем стреляными оказались три гильзы из четырех. В кармане солдата якобы была записка. В ее подлинности мама сомневается: «Там он пишет такими словами, будто всю жизнь письма писал, все точки и запятые расставлены. Он бы никогда так не написал, он вообще запятые мог не ставить. Ну и от его имени просят меня съездить в Сочи и отдохнуть на деньги, которые мне выплатят после его смерти. Это же ерунда, до такого не додумаешься!».

Мать и сестра раненного солдата вылетели в Благовещенск, где их должно встретить командование, сообщила омбудсмен Павлова. Она попросила помочь разобраться в обстоятельствах ЧП в воинской части своего коллегу — уполномоченного по правам человека в Амурской области, а также написала запросы в ВСО СК России по Белогорскому гарнизону и военному прокурору.

Рита Теркина
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