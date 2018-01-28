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Главные новости Челябинской области
08:03  28 января 2018 12

Солдат-срочник из Челябинска найден в бессознательном состоянии в части, где он служил. Врачи борются за его жизнь

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, солдаты, призыв, призывники
В кармане солдата была найдена предсмертная запискаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солдат-срочник из Челябинской области был найден в бессознательном состоянии в части в Амурской области, где он проходил службу. Сейчас врачи борются за его жизнь, а родственники пытаются выяснить, что же произошло с их Женей.

Уроженец Кропачево Евгений К. служил в воинской части №98671 Белогорска, в автомобильной роте. Перед заступлением в караул он отпросился в туалет, ушел с оружием (автоматом) и пропал. Солдата отыскали на чердаке. Молодого человека доставили сначала в местный госпиталь, а потом — в больницу Белогорска. Сейчас он находится в коме, состояние его врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает портал 74.ru.

Евгений перестал выходить на связь после 21 января. 26 января его родственникам позвонил начальник штаба части и рассказал о произошедшем. По словам родственников, в кармане солдата была найдена записка, в которой он просил у матери прощения за свой «страшный поступок» и предлагал на деньги, которые ей выплатят, отдохнуть в Сочи. Но мама солдата уверена — ее сын не мог написать такие слова.

Ранее в воинской части №88503 в поселке Сокол Пермского края погиб другой солдат с Южного Урала — уроженец Магнитогорска Рустам Авазов. Его нашли мертвым в казарменной душевой 5 января. Независимая экспертиза показала наличие гематом на теле солдата.

После этой трагедии челябинский губернатор Борис Дубровский направил письмо Сергею Шойгу и попросил его обратить внимание на часть №88503. За последние четыре года там погибли три солдата из Челябинской области.

Наталья Володина
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