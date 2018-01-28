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Главные новости Челябинской области
12:17  28 января 2018 6

В части, где получил тяжелое ранение срочник с Урала, началась проверка

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Солдат пропал перед заступлением в караулФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Амурской области в воинской части, где был тяжело ранен солдат-срочник с Южного Урала, началась проверка. Ее ведут представители Восточного военного округа и сотрудники правоохранительных органов, сообщает портал 74.ru.

Уроженец города Кропачево Челябинской области 18-летний Евгений К. был обнаружен утром 26 января с ранением головы. Сейчас юноша находится в коме в больнице Белогорска. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Инцидент произошел в воинской части №98671. Солдат пропал перед заступлением в караул. Его нашли на чердаке в бессознательном состоянии. При молодом человеке обнаружили записку, но родственники Евгения не верят, что он сам написал ее.

Наталья Володина
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