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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
14:08  30 января 2018 0

Силовики отказываются признать поражение в деле экс-имама Кургана и отыгрываются на его учениках

Интервью Али Якупов Курган, якупов али
Не сумев доказать вину Якупова в суде, силовики взялись за его учениковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Штраф 200 тысяч рублей за оправдание терроризма на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» заплатит 20-летний курганец. Молодой человек является учеником бывшего имама Кургана Али Якупова, которого неоднократно и безуспешно пытались привлечь к ответственности за экстремизм.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в момент совершения преступления курганец находился «под идеологическим влиянием своего религиозного наставника». «„Учитель“ проводил проповеди об „очищении ислама“ и рекомендовал получать теологическое образование в зарубежных учебных центрах, студенты которых уязвимы в вербовочном отношении для представителей международных террористических организаций», — отметили в силовом ведомстве.

Там также добавили, что летом 2017 года вынесен приговор еще одному ученику Якупова, который пропагандировал в Сети вооруженный джихад — ему тоже присудили штраф в размере 200 тысяч рублей. По данным источников «URA.RU», таким образом силовики пытаются показать, что точка в деле бывшего имама еще не поставлена.

Сам Али Якупов в разговоре с корреспондентом агентства отверг обвинения в том, что мировоззрение молодых людей сложилось под его влиянием — он пояснил, что один из учеников смотрел запрещенные видеоролики в 2014 году, а второй перепостил запретную книгу в начале 2015-го, при том, что сам Якупов познакомился с обоими в конце 2015 года.

«На уроках мы изучали арабский язык. Во время проповедей я всегда призывал к миру, предостерегал от подобных действий. Если бы я знал, что они таким занимаются, то немедленно запретил бы им», — заявил экс-имам.

Он уточнил, что об уголовных делах в отношении бывших учеников узнал около полугода назад от представителей силовых органов. Его самого по ним не вызывали и не допрашивали. Как говорит Якупов, после очередного оправдательного приговора (апелляцию обвинения Курганский областной суд вновь отклонил сегодня, 30 января — прим. ред.) он планирует вернуться в Пензу, на время отойти от религиозной деятельности и побыть со своей семьей, так как за два года ему «измотали нервы».

Приговор бывшему имаму Али Якупову. Курган, якупов али
Али Якупов решил отойти от религиозной деятельности и посвятить себя семье
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Али Якупов был назначен курганским имамом в сентябре 2015 года, а уже в январе 2016-го на него завели уголовное дело из-за возбуждения религиозной ненависти. Основной уликой стал комментарий Якупова во «ВКонтакте» под статьей о китайских коммунистах, запретивших ношение хиджаба, имам выразил уверенность, что Аллах накажет их за такое решение. Несмотря на то, что во время следствия в доме Али Якупова и в мечети нашли запрещенную литературу, суд трижды оправдал экс-имама. Известно также, что до приезда в Зауралье Якупова хотели привлечь к ответственности за унижение евреев в Пензенской области.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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