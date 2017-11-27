Курганский городской суд не нашел состава преступления в действиях бывшего зауральского имама Али Якупова, дело которого рассматривалось уже второй раз, передает корреспондент «URA.RU».
Али Якупов обвинялся в возбуждении религиозной ненависти. Дело было инициировано из-за комментария, который Якупов оставил в соцсети «ВКонтакте» под статьей о китайских коммунистах, запретивших ношение хиджаба. Сам обвиняемый отрицал свою причастность к появлению этого комментария.
Ранее Якупова привлекали к суду в Пензенской области. В 2013 году в отношении Али Якупова было возбуждено уголовное дело из-за публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти. Однако в октябре 2016 года следователи также прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления.