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Главные новости Курганской области
10:36  27 ноября 2017 0

В Кургане суд второй раз оправдал имама, которого обвиняли в экстремизме

Интервью Али Якупов Курган, якупов али
Али Якупов уже не первый раз становися ответчиком в суде, но снова признан невиновнымФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд не нашел состава преступления в действиях бывшего зауральского имама Али Якупова, дело которого рассматривалось уже второй раз, передает корреспондент «URA.RU».

Али Якупов обвинялся в возбуждении религиозной ненависти. Дело было инициировано из-за комментария, который Якупов оставил в соцсети «ВКонтакте» под статьей о китайских коммунистах, запретивших ношение хиджаба. Сам обвиняемый отрицал свою причастность к появлению этого комментария.

Ранее Якупова привлекали к суду в Пензенской области. В 2013 году в отношении Али Якупова было возбуждено уголовное дело из-за публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти. Однако в октябре 2016 года следователи также прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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