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30 января 2018
17:36  30 января 2018 0

Американский суд хочет взыскать со Стрелкова 400 млн долларов за сбитый над Донбассом «Боинг»

Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Родственники жертв катастрофы будут требовать ареста имущества Гиркина-СтрелковаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Американский суд рассмотрел коллективный иск родственников жертв рейса МН17, который потерпел крушение в 2014 году. Иск был подан членами двадцати пяти семей, десять из них граждане Голландии. В судебных документах ответчиком значится Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, известный командир ополченцев 2014 года самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Суд 21 декабря постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 миллионов долларов — по 20 миллионов каждому, сейчас документ поступил в Голландию», — сообщает голландский канал ZEMBLA.

По данным канала, родственники жертв катастрофы будут требовать ареста имущества Гиркина-Стрелкова. Впрочем, они не уверены, что получат от него деньги, даже если продать все его имущество. «Дело не о деньгах, а в справедливости для семей», — заявил Флойд Уинсер, адвокат пострадавших семей.

Катастрофа в небе над Донбассом произошла 17 июля 2014 года. «Боинг-777» выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит ракетой. До сих пор не установлено, какая из противоборствующих сторон выстрелила по самолету. При крушении погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

По суду со Стрелкова-Гиркина хотят получить 400 млн долларов
Фото: zembla.bnnvara.nl

Александр Лукманов
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