19:42 30 января 2018 21

Матери-одиночке предоставили старую разбитую квартиру Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава администрации города Заволжска в Ивановской области Алексей Предтеченский грубо поговорил с матерью-одиночкой, получившей квартиру без сантехники. Видеозапись этого разговора появилась в Сети.

Сирота, получившая квартиру от государства, сообщила о том, что в квартире отсутствует сантехника и вообще жилью требуется хотя бы косметический ремонт. На это глава отметил, что она должна радоваться, что государство предоставило ей жилье. По словам чиновника, он 25 лет прослужил в правоохранительных органах и сам заработал на свою квартиру.

При этом он рекомендовал ей самой сделать ремонт. Женщина возмутилась, что она мать-одиночка и у нее нет денег на это. Александр Предтеченский грубо спросил у женщины: «Вы какого хера рожаете детей-то?»

Как сообщают местные СМИ, квартира, которую предоставили женщине с грудным ребенком, находится в плохом состоянии. Так, в ней разбита сантехника, а старой плитой опасно пользоваться.

Часть пользователей Сети поддержали мать-одиночку, однако нашлись и те, кто встал на сторону чиновника: «Людей со времен ссср приучили к халяве. Теперь им все должны и никак это из голов не вытравить».