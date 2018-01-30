Меладзе и Газманов напомнят россиянам о «коричневой чуме»

19:55 30 января 2018 3

Меладзе будет одним из главных лиц мероприятия Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Москве и других российских городах третьего февраля пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!». Мероприятия призваны поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

«День проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом. Участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от „коричневой чумы“», — сказано в заявлении секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

В Москве мероприятие поддержат звезды эстрады: Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группы «Город 312» и другие. В мероприятии примут участие народный артист СССР Василий Лановой, актер Евгений Миронов.