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31 января 2018
30 января 2018
01:01  31 января 2018 0

«Дай мне по морде, ссыкло!» Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире. ВИДЕО

Журналисты не смогли спокойно выслушать друг другаФото: скриншот видео прямого эфира, Youtube

Известные российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе не смогли интеллигентно разрешить разногласия в отношении к личности Сталина. В результате спор в студии радио «Комсомольская правда» перерос в банальную перепалку, а затем и в потасовку.

Темой эфира, в котором приняли участие оппоненты, стал вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить». Николай Сванидзе рассматривал вопрос с позиции осуждения Сталина, в то время как Максим Шевченко пытался доказать, что нельзя так относиться к собственной истории. Практически в течение всего эфира оба участника дискуссии вели себя крайне неинтеллигентно, перебивали друг друга и не хотели слушать точку зрения, отличную от своей Кульминации спор достиг тогда, когда разговор зашел о Великой Отечественной войне, сообщает портал «Дни.ру».

С точки зрения Сванидзе, почти 4 млн советских граждан оказались в плену исключительно по вине Иосифа Сталина. В ответ на это Шевченко обвинил оппонента в том, что он «плюет на могилы». После этого Сванидзе высказался в том духе, что его оппонент «мерзавец» и он еле сдерживается, чтобы не дать ему «по морде».

«Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне, ссыкло ты такое», — ответил Шевченко. Сванидзе попытался ударить его, но в следующий момент сам получил несколько оплеух. После этого сотрудники радиостанции разняли драчунов, а эфир пришлось прекратить.

«Никакие даже самые сложные политические вопросы не заслуживают того, что происходит в студии», прокомментировала случившееся ведущая эфира.

Евгений Александров
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