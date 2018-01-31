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Минфин США перепутал топ-менеджеров
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31 января 2018
10:57  31 января 2018 6

Имена в «кремлевском докладе» заменили прямо перед публикацией

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Доклад Минфина США может стать основой для очередных антироссийских санкцийФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Первоначальный вариант «кремлевского доклада» не имел ничего общего с финальным вариантом документа, представленного Минфином США. По словам одного из авторов доклада, эксперта Atlantic Council Андерсана Ослунда, итоговый перечень российских политиков и олигархов был составлен в последний момент.

Ослунд отметил, что изначально «доклад» строился только на именах бизнесменов, незаконно обогатившихся за счет связей в высших эшелонах российской власти. Над этим списком работала группа американских правительственных экспертов. Однако накануне презентации документа неназванный высокопоставленный чиновник перечеркнул труд аналитиков и внес туда существенные правки.

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов. И вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Таким образом, закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России после „ее вмешательства в американские выборы“, превратился в издевательские санкции», — цитирует Ослунда РБК.

Во вторник, 30 января, Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли имена высокопоставленных российских чиновников, руководителей госкомпаний и бизнесменов. На Украине презентацию документа восприняли с радостью. Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон «за противодействие российской агрессии», напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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