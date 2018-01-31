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31 января 2018
11:29  31 января 2018 4

Пермячка оголила грудь ради титула «Краса Вселенной 2018». ФОТО

Анастасия поборется за титул с сотней красавиц мираФото: «Краса Вселенной 2018», «ВК»

Пермячка Анастасия Ладейщикова стала участницей 1/8 финала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018». Гимнастка претендует на корону вместе с сотней претенденток со всего мира.

Как отмечается в анкете участницы, 24-летняя Анастасия — мастер спорта по художественной гимнастике, имеет вузовский диплом по специальности «инженер промышленного и гражданского строительства». У пермячки богатый опыт участия в конкурсах красоты. Она участница и победительница конкурсов «Мисс бикини 2016», «Краса России Пермский край 2016», Miss Earth Russia Air, «Краса России 2016», говорится на сайте конкурса. Там же выложены фотографии Ладейщиковой в вечернем платье и топлес.

«Краса Вселенной 2018» — международный конкурс красоты. В отборочных этапах участвуют незамужние девушки из 100 стран мира. Финал планируется провести в Москве. Победительница получит денежный приз и подарки от спонсоров на общую сумму 50 тысяч долларов, титул «Краса Вселенной 2018» и корону.

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Фото: «Краса Вселенной 2018»,« ВК»

Артем Косых
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