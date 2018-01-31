19:50 31 января 2018 2

В заведениях и магазинах могут появится муляжи терминалов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пользователи социальных сетей сообщают о новом виде мошенничества с банковскими картами. По их словам, злоумышленники вычисляют в соцсетях кассиров, официантов, администраторов и других людей, чья профессия предполагает расчет клиентов. Им под видом «подработки» предлагается подменить терминал оплаты на специальное устройство, которое делает копии банковских карт.

Скриншот переписки Фото: телеграм-канал Criminal bio

Устройство выглядит точно так же, как обычный POS-терминал. Только оно не принимает оплату, а считывает все сведения о картах, в том числе пин-код. Для маскировки при проведении операции с картой устройство выдает чек, сообщающий о том, что связь с банком отсутствует, сообщает телеграм-канал Criminal Bio.

Авторы телеграм-канала опубликовали скриншоты переписки со злоумышленником, предлагающим такую схему мошенничества. «Даже если он попадет в чужие руки, им можно только орехи колоть. Вся информация зашифрована. Без специального кода ее не достать. Риск минимальный», — пишет человек под именем Ольга Завьялова.

После того, как устройство считает карту, пишет мошенник, терминал нужно подключить к компьютеру и с помощью специальной программы отправить всю информацию ему. «Я делаю копии. Половина карт твои, половина — мои. Идешь в банкомат, обналичиваешь деньги. Между сбором сведений и обналом должен быть временной интервал в одну-две недели. Ради твоей и моей безопасности», — инструктирует злоумышленник.