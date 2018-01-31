Пользователи социальных сетей сообщают о новом виде мошенничества с банковскими картами. По их словам, злоумышленники вычисляют в соцсетях кассиров, официантов, администраторов и других людей, чья профессия предполагает расчет клиентов. Им под видом «подработки» предлагается подменить терминал оплаты на специальное устройство, которое делает копии банковских карт.
Устройство выглядит точно так же, как обычный POS-терминал. Только оно не принимает оплату, а считывает все сведения о картах, в том числе пин-код. Для маскировки при проведении операции с картой устройство выдает чек, сообщающий о том, что связь с банком отсутствует, сообщает телеграм-канал Criminal Bio.
Авторы телеграм-канала опубликовали скриншоты переписки со злоумышленником, предлагающим такую схему мошенничества. «Даже если он попадет в чужие руки, им можно только орехи колоть. Вся информация зашифрована. Без специального кода ее не достать. Риск минимальный», — пишет человек под именем Ольга Завьялова.
После того, как устройство считает карту, пишет мошенник, терминал нужно подключить к компьютеру и с помощью специальной программы отправить всю информацию ему. «Я делаю копии. Половина карт твои, половина — мои. Идешь в банкомат, обналичиваешь деньги. Между сбором сведений и обналом должен быть временной интервал в одну-две недели. Ради твоей и моей безопасности», — инструктирует злоумышленник.