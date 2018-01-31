Бастрыкин покинул ХМАО сразу после встречи с родителями погибших в ДТП детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин покинул Ханты-Мансийский автономный округ сразу после встречи с югорчанами. Оказывается, что он приезжал всего на день, сообщает осведомленный источник в правоохранительных органах.
В Югру председатель СК РФ прибыл из-за уголовного дела о нашумевшей аварии, в которую попал автобус с детьми-спортсменами, ранее сообщало «URA.RU». Напомним, в результате ДТП погибли 12 человек, 10 из них — несовершеннолетние. На встрече Бастрыкин пообещал продолжить расследование, помочь с организацией отдыха для потерпевших, а также велел сменить следователя, который ведет данное уголовное дело, на более опытного специалиста. Отмечается, что этот визит оказался сюрпризом для местных жителей, так как его дата переносилась несколько раз.