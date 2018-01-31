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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
21:02  31 января 2018 1

Бастрыкин покинул ХМАО сразу после встречи с родителями погибших в ДТП детей

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Бастрыкин встретился с родителями пострадавших в ДТП спортсменовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин покинул Ханты-Мансийский автономный округ сразу после встречи с югорчанами. Оказывается, что он приезжал всего на день, сообщает осведомленный источник в правоохранительных органах.

В Югру председатель СК РФ прибыл из-за уголовного дела о нашумевшей аварии, в которую попал автобус с детьми-спортсменами, ранее сообщало «URA.RU». Напомним, в результате ДТП погибли 12 человек, 10 из них — несовершеннолетние. На встрече Бастрыкин пообещал продолжить расследование, помочь с организацией отдыха для потерпевших, а также велел сменить следователя, который ведет данное уголовное дело, на более опытного специалиста. Отмечается, что этот визит оказался сюрпризом для местных жителей, так как его дата переносилась несколько раз.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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