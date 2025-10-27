Логотип РИА URA.RU
Два жителя пропали в лесу ХМАО

27 октября 2025 в 10:24
В лесу ХМАО пропали два грибника

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Два жителя ХМАО заблудились в лесу в районе 76-го километра автодороги Нягань — Талинка. Спасатели обследовали больше 100 километров и не нашли людей, сообщили URA.RU в Центроспас-Югории.

«Спасатели выезжали на 76-й километр автомобильной дороги Нягань — Талинка по сообщению: необходимо оказать помощь, в лесном массиве заблудились два человека. Спасатели на снегоболотоходе обследовали 130 км лесных дорог, поиски результатов не дали», — уточняли в «Центроспасе».

Ранее URA.RU писали, что мужчина заблудился в лесном массиве недалеко от 11-го километра автодороги «Когалым — Сургут». Спасатели не нашли пропавшего.

