15:05 01 февраля 2018 3

Такой школьный обед считается нормальным в тюменских школах Фото: Dima Dima, «ВКонтакте»

В тюменских школах придумали новый вариант здорового сбалансированного питания. В качестве горячего обеда детям дают гамбургеры и супы из копченой колбасы. Такие блюда готовят для школьников сразу в нескольких районах области — в частности, в «столичном» Тюменском и Исетском. Образовательные учреждения этих районов горячим питанием обеспечивает одна и та же фирма — ООО «Магия вкуса», которое выиграло тендеры и заключило договоры со школами. Практически во всех случаях «Магия вкуса» была единственным участником конкурса.

Фотографии школьного обеда появились в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь Dima Dima опубликовал два снимка пропитанного непонятной красной жидкостью гамбургера и стоящего рядом стакана с чаем и написал: «Чем кормят в школьной столовой детей, а платим дофига». Корреспонденту «URA.RU» автор сообщил, что фото сделано в Червишевской школе.

Такое школьное питание, по словам директора «Магии вкуса», согласовали в Роспотребнадзоре в Тюмени

Пост собрал больше 200 комментариев. «Что это за говно?» — поинтересовался Иван Ф. «Обед вообще-то должен быть полноценным — первое, второе, компот, ладно, взрослый человек не всегда может так, работа и т. д., но ребенок же в школе, заплачено за питание, какого лешего уже с детства портят желудки детям?» — возмутился Максим К. «Сегодня так в Созоновской (школа в селе Созоново Тюменского района — прим. ред.) кормили», — подтвердила Светлана М.

Родители школьников, которые учатся в Тюмени, отмечают, что в городских школах такого не бывает — дети получают нормальный горячий обед. При этом сразу несколько человек указали, что подобные варианты питания — не редкость в школах Тюменского и Исетского районов. «Я проживаю в селе! У нас сегодня кормили детей в школе наподобие, только плюс апельсин», — написала Екатерина М. «Эта школа в поселке, выбора там нет», — подтвердила Валентина Ч.

«Мы тоже учимся в этой школе в селе Червишево (Тюменского района), волосы в тарелке с едой были, ребенку противно аж стало. „Магия вкуса“ так кормит», — уточнила Александра Л. «В Боровской школе тоже „Магия вкуса“ кормит, если это можно назвать питанием для детей», — написала Наталья Г.

«Сегодня дети сказали, что гамбургерами и мандаринками кормили», — присоединилась Римма Ш. «У нас тендер выиграла „Магия Вкуса“, цены нереальные. А меню — просто ужас!» — сообщила Мария Ш.

А вот так выглядят блюда на презентации, которую «Магия вкуса» устраивала для родителей в октябре 2017 года Фото: скриншот страницы сайта atmr.ru

«Это правда, нашим деткам давали сегодня эти ужасные бургеры, если их так можно назвать, и чай. А ещё дают суп с копченой колбасой. Это просто [ужас]. Так нас кормит „Магия вкуса“, — подтвердила Олеся Б. — У меня желание эту руководительницу „Магии вкуса“ накормить этим магически вкусным бургером».

«Это все жирное дадут днем, а вечером и ночью ездишь по больницам!» — возмутился Александр М.

Согласно информации на сайте ООО «Магия вкуса», компания кормит детей в 11 школах Исетского района, в 32 учебных заведениях Тюменского района, а также воспитанников 31 детского садика. В самой компании сообщили, что кормят 25 тысяч детей.

Как заявил корреспонденту «URA.RU» соучредитель и директор компании Марина Сыскова, в «Магии вкуса» уже в курсе ситуации и не понимают, в связи с чем возникла проблема.

«Это называется не гамбургер, а фишбургер. Дети очень плохо едят рыбу, и мы много лет пытаемся разные блюда из рыбы включить в меню, чтобы привить любовь детей к рыбе, — рассказала она. — В этом году с сентября мы попытались ввести фишбургер. Он выходом идет 120 граммов, это по СанПину не запрещено. У нас он есть в меню, согласованном Роспотребнадзором, у нас есть экспертное заключение на это меню».

Марина Сыскова подчеркнула, что компания мониторит ситуацию в школах с питанием, а возмущение по поводу фишбургера высказали «человек 10, не больше». «Мы даже готовы пойти на замену. Гречку и азу из говядины поставим, — сообщила она. — Но мое личное мнение — я не согласна с этим. Мы априори не согласны, потому что хотя бы так, но у нас дети таким образом рыбу получали».

Собеседница агентства рассказала, что все питание готовится с утра и фишбургер подавался в теплом виде. «То, что мы холодное не даем, это однозначно», — заверила Марина Сыскова. По ее словам, предприниматели не рвутся заявляться на тендеры в районах, поэтому «Магия вкуса» выигрывала конкурсы как единственный участник.

Ранее Роспотребнадзор находил в «Магии вкуса» нарушения Фото: скриншот страницы в программе «Контур.Фокус»

По данным из открытых источников, в прошлом году сотрудники Роспотребнадзора при проверке в летних пришкольных лагерях Тюменского района обнаружили 23 нарушения, виновными в которых значатся «ООО „Магия вкуса“ и должностные лица в соответствии с должностными инструкциями».

В частности, было выявлено «несоответствие фактического рациона питания разработанному десятидневному меню», на кухонном инвентаре обнаружились бактерии группы кишечной палочки, еду детям готовили из просроченных продуктов, а на доске для резки зелени проверяющие обнаружили маркировку «ХЗ», которой вообще не предусмотрено санитарными правилами.

А ровно год назад при проверке в Новотарманской школе оказалось, что «Магия вкуса» кормит детей завтраками, энергетическая ценность которых ниже нормы на 40%, при этом блюда ученикам подавали остывшими.

По словам Марины Сысковой, компания быстро отреагировала на эту ситуацию и заменила коллектив, обслуживавший данную школу.

В управлении Роспотребнадзора корреспонденту «URA.RU» пообещали, что изучат информацию, опубликованную в соцсетях, — сейчас специалисты разбираются в ситуации. В областном департаменте образования также пообещали разобраться.

По данным системы «Контур.Фокус», учредителями тюменского ООО «Магия вкуса» являются Андрей и Марина Сысковы; только за декабрь 2017-го и январь нынешнего года компания получила как минимум 33 контракта на организацию питания школьников и воспитанников детских садов. Общая сумма составила почти 90 миллионов рублей.

Также по данным из открытых источников, помимо «Магии вкуса», бизнесмены являются учредителями ООО «Вистерия» — эта фирма за 2017 год получила четыре контракта на организацию питания. Горячие обеды «Вистерия» готовит для иностранцев, которых должны депортировать (контракт с ЦВСИГ регионального УМВД), поставляет питание для стационарных отделений областного наркологического диспансера, обеспечивает едой задержанных в изоляторе временного содержания и спецприемнике.