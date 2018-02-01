18:39 01 февраля 2018 10

Протеже Владимира Бурматова (справа) Евгению Коробейникову доверили организацию митинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель областной волонтерской организации «Доброволец» Евгений Коробейников выступит организатором в Челябинске митинга-концерта в рамках федеральной акции «Россия за мир!». Его оппонент по «Общероссийскому народному фронту», руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий не участвует в подготовке главного на сегодня политического события нынешней зимы на Южном Урале, передает корреспондент «URA.RU».

На митинг заявлено 4 тысячи участников, он пройдет в центре города на пешеходной Кировке у Главпочтамта. Инициатором федеральной акции выступила Общественная палата РФ. Изначально митинги должны были пройти в поддержку олимпийцев. В Челябинске, например, заявку на проведение акции подала Федерация конькобежного спорта, чья подопечная, серебряный призер Игр в Сочи-2014 Ольга Фаткулина, только 1 февраля выиграла суд и теперь поедет в Пхенчхан. Однако в последний момент от спортивной тематики решено было отказаться. Регионам предложили несколько новых вариантов, в их числе 75-летие Сталинградской битвы.

В Челябинске решили сделать общую для всех тематику, связанную с патриотизмом. Поэтому лозунги будут звучать так: «Южный Урал — в моем сердце», «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Вместе сможем многое!», «Чужого не возьмем — своего не отдадим!», «Мы вместе!» и «Россия объединяет!».

Новым организатором митинга, вместо конькобежной федерации, стал руководитель «Добровольца» Евгений Коробейников. Это стало для многих неожиданностью, поскольку еще недавно у него как сопредседателя ОНФ был жесткий конфликт с руководителем исполкома «Общероссийского народного фронта» Денисом Рыжим. Рассматривался даже вопрос об исключении Коробейникова из организации. Кроме того, Рыжий входил в штаб общественной поддержки Владимира Путина на прошлых выборах в 2012 году.

По всей вероятности, протекция депутата Госдумы Владимира Бурматова, человеком которого считается Евгений Коробейников, оказалась сильнее желания Рыжего избавиться от оппонента. Наверняка сказался и провал проходившего в ноябре в Челябинске антикоррупционного форума ОНФ, организацией которого занимался Денис Рыжий.

Евгений Коробейников подтвердил корреспонденту «URA.RU», что является организатором митинга. «Весь актив ОНФ участвует в подготовке мероприятия. Что касается Рыжего, за него ничего не могу сказать, он по-прежнему пытается игнорировать меня», — отметил сопредседатель ОНФ.

Согласно программе митинга, его откроет секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Заксобрания Владимир Мякуш. На акцию пригласили знаменитого уроженца Южного Урала, олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он даже споет со сцены песню, посвященную спорту и здоровому образу жизни. Евгений Коробейников расскажет о том, как важно волонтерское движение. От старшего поколения выступит председатель совета ветеранов Ленинского района Анатолий Шаламов. От молодого — вице-спикер Общественной молодежной палаты региона Юлиана Дубовицкая. Закончится все выступлением девушек-черлидерш с государственными флагами под песню «Россия, мы — дети твои!».