Как челябинский «фронтовик» провалил главное событие движения

20:39 22 ноября 2017 0

Массовку Денису Рыжему сделали чиновники, критику властей не обеспечил он сам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Антикоррупционный форум ОНФ, состоявшийся в Челябинске 21 ноября, может поставить крест на политической карьере руководители регионального исполкома «Народного фронта» Дениса Рыжего. Выяснилось, что самостоятельно Рыжий не способен провести мероприятие большого уровня. История с форумом — не единственная претензия, которую могут предъявить руководителю исполкома. Ряды челябинских «фронтовиков» продолжают сотрясать скандалы, Дениса Рыжего уличили в незнании устава ОНФ, а ему самому вновь грозит личное банкротство.

«Если бы не приехало московское начальство, форум бы не состоялся» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Темой форума в Челябинске стали закупки по школьному питанию. На Южный Урал приехал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта. В Челябинске собралось 800 человек со всего УрФО. Но, как выясняется, радужные отчеты только на бумаге. «Штаб ОНФ в Москве недоволен тем, как прошел форум в Челябинске, — рассказывает „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Если бы не помощь области, форум бы просто не состоялся. Так что есть вопросы к руководителю исполкома Денису Рыжему».

«Сказать, что организация была никакой, значит, ничего не сказать! — рассказал „URA.RU“ один из экспертов, финансист, принимавший участие в форуме. — Всех сразу предупредили, что к двум часам нам надо быть в Заксобрании, на публичных слушаниях. Попросили поставить наши выступления до обеда. Куда там! Нам даже не дали порядок выступлений! Никто не знал повестки, кто и за кем выступает. Те, кто собирался в ЗСО, а в том числе областные министры, сидели как на иголках. Даже прозвучало предложение встать и уйти, если время начнет поджимать. Но было неудобно перед гостями. Все же добились, чтобы мы выступили на своих площадках в первой половине дня».

Главный по антикоррупционной повестке в ОНФ, Антон Гетта, удивлен, что челябинцы не жаловались на властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы стараемся в регионах не придерживаться определенного формата, уйти от обычных докладов. Чтобы люди чувствовали себя на площадках свободнее. Но повестки мы в исполком отправляли. Если у кого-то есть претензии на некое отсутствие структурированности мероприятия, это их право, — дипломатично пояснил „URA.RU“ Антон Гетта, отметив, что не заметил серьезных проблем в организации форума. После чего высказал другую претензию. — Меня больше удивило другое. Приехавшие из других регионов участники, к примеру, директора школ, были откровенней хозяев. А судя по рассказам директоров школ из Челябинской области, у них проблем нет. Областные власти действительно откликнулись на нашу просьбу помочь в работе форума».

Как стало известно «URA.RU», именно областные власти помогли обеспечить «массовку» на форуме. Так совпало, что в этот день в Заксобрании проходили публичные слушания по проекту бюджета на 2018—2020 годы, а в Октябрьском районе проходило заседание Палаты муниципальных районов региона. На оба мероприятия территории присылали своих представителей. Главы городских округов отправились в Челябинск, на слушания в ЗСО, районные главы поехали в Октябрьское. Но муниципалитетам прислали в конце прошлой недели еще одну разнарядку — отправить 21 ноября своих финансистов, ревизоров, директоров школ и просто общественников на форум ОНФ, который проходил в Челябинске, в Центре международной торговли.

Оказалось, что надо помочь местному исполкому «Народного фронта», который сам не мог обеспечить нужное количество участников, чтобы заполнить зал.

За самим исполкомом осталась только организация мероприятия. Директора школ Южного Урала, приехавшие на форум по областной разнарядке, действительно не стали рассказывать о своих проблемах. Решили, что раз их пригласили власти, то ругать власть нельзя. Свое участие в работе форума в правительстве области не комментируют.

Челябинским властям пришлось заполнять зал самим, ОНФ отвечал только за организацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Не только исполком повесткой не владел, были еще досадные мелочи, — рассказывает „URA.RU“ еще один участник, приехавший на форум из другого города. — К примеру, выставили волонтеров, чтобы те помогали гостям. Ничего волонтеры не знали! Даже не могли указать туалет, который находится, как потом выяснилось, рядом с основным залом. Отправляли по длинным переходам в соседнее здание».

Несколько рядовых участников форума рассказали, как к ним подбегали организаторы и пытались вытащить на сцену, так как путали с приглашенными экспертами, хотя таким экспертами выдали именные «бейджики».

Сопредседатель челябинского регионального отделения ОНФ Евгений Коробейников, как и говорил корреспонденту «URA.Ru» перед заседанием, не смог полноценно участвовать в форуме, поскольку в Центре международной торговли отсутствовали пандусы для инвалидов-колясочников. «Договорился с ребятами, что мне помогут, но они смогли только после обеда подъехать. Поэтому я поучаствовал только в закрытии форума. Ребята дождались, после чего помогли спуститься. Поучаствовать полноценно, к сожалению, не получилось», — говорит общественник.

Сопредседатель челябинского штаба Коробейников (слева) испытал трудности с доступом на форум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель отделения «Союза добровольцев России» Владимир Корнев тоже был удивлен организацией форума. «Странно как-то все было. Я хотел на одну площадку, она по графику была в одном месте, но почему-то все поменяли. Была некоторая неразбериха. Хвалить организаторов не за что, они справились на троечку», — откровенно поделился впечатлениями активист.

Владимир Корнев выделил лишь общение с Антоном Геттой. «Мы с ним обсудили проекты по выдаче инвалидам сертификатов на технические средства реабилитации, по аналогии с материнским капиталом. Договорились распространять практику в регионе. Это очень позитивный момент!», — добавил Корнев.

В канун форума прошла областная конференция ОНФ. Денис Рыжий собирался удалить с поста сопредседателя регионального штаба Евгения Коробейникова. Но вопрос о Коробейникове даже не рассматривался. Оказалось, что Рыжий, анонсируя отставку инвалида-колясочника, нарушил устав ОНФ. Ротацию сопредседателей штаба проводят на расширенном заседании штаба, но не на конференции. На это нарушение Рыжему указали в Москве, а заодно послали сигнал прекратить дрязги. Денис Рыжий все же надеется, что в декабре ему удастся отправить Коробейникова в отставку. Да и без дрязг не обошлось.

«Полная неразбериха», — говорят об организации форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой же конференции Денис Рыжий отказался ввести Владимира Корнева, одного из учредителей регионального ОНФ, в штаб «фронтовиков». «Рыжий сказал, что информацию о работе ОНФ получают только члены штаба, а учредители из рассылки исключены. Когда я предложил включить свою кандидатуру в штаб, мне отказали под предлогом того, что я веду деятельность от имени „Союза добровольцев“. Хотя на итоговом форуме ОНФ в Москве запланирована отдельная площадка „Союза добровольцев“. Зато в штаб включили помощника депутата Госдумы Петра Конарева, о деятельности которого ни мне, ни многим другим общественникам ничего не известно. Обязательно доведу информацию о происходящем в центральный штаб ОНФ!», — сказал «URA.RU» Корнев.

Денис Рыжий мог лишить поста руководителя исполкома ОНФ, если бы его признали банкротом. По закону, человек ставший банкротом, не может занимать штатные руководящие должности. Но суд постановил к выплате только три миллиона рублей, а не 78 миллионов из суммы официально признанного долга. Денис Рыжий пообещал эту сумму выплатить и банкротства избежал. Из числа кредиторов суд исключил налоговую службу, которой Рыжий задолжал более восьми миллионов рублей. Но ФНС добилась того, чтобы 17 ноября арбитраж принял ее заявление о взыскании этой суммы. Первое заседание состоится 9 января 2018 года, после чего начнется новая процедура банкротства.

Ранее Дениса Рыжего активно поддерживал экс-секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов — он по сей день остается сопредседателем ОНФ. Но теперь Бречалов глава Удмуртии, у него хватает дел в регионе. Еще одним сторонником Рыжего в Москве, помогающим ему сохранить пост, а претензий было уже много, является челябинец, президент «Опоры России» Александр Калинин, с которым южноуральский «фронтовик» знаком еще по работе в местном ОНФ.

Получить комментарий Дениса Рыжего не удалось, на звонки «URA.RU» руководитель исполкома не отвечал.