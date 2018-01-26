16:36 26 января 2018 0

Российский флаг будет обязательной атрибутикой митинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Урал присоединится к всероссийской акции «Россия в моем сердце!». Митинги-концерты пройдут 3 февраля в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, в Перми, а также в Югре и на Ямале. Об этом рассказали «URA.RU» в Общественной палате (ОП) РФ, которая является организатором акции.

Выйти с триколором на городские площади в городах России планируется 3 февраля, за неделю до начала Олимпиады в Пхенчхане. Митинги-концерты пройдут в поддержку олимпийцев, не попавших на Игры-2018. «Вы знаете, какое давление идет на российских спортсменов: вводятся незаконные санкции, не допустили на Олимпиаду даже тех, кто не были замешаны в допинговых скандалах. Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой. Этой акцией мы хотим дать понять, что на Россию нельзя давить санкциями. Патриотизм и нравственность — основа нашего общества. Россию не сломить», — заявила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Символично, что даты проведения митинга совпали с празднованием 75-летия победы СССР в Сталинградской битве. «Это символ, что выстояли тогда, совершили перелом в битве, победим и теперь. Россия — одна из немногих стран, которой удается противостоять давлению Запада, отстаивать свои позиции», — отметила член ОП РФ в разговоре с нашим агентством.

Из-за допингового сандала Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. «Чистым» спортсменам разрешили выступать под олимпийским флагом. Ряд прославленных атлетов, в том числе уральских, не получили приглашения. На это российские политики, а также другие спортсмены высказали свое возмущение. Так, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ситуацию «полнейшим беспределом», а членов МОК — «мразями и тварями, ломающими жизнь».