{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
16:36  26 января 2018 0

«Россию не сломить!» На Урале пройдут митинги в поддержку олимпийцев

День народного единства. Москва, стадион, сцена, триколор, российский флаг, флаг россии, лужники
Российский флаг будет обязательной атрибутикой митингаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Урал присоединится к всероссийской акции «Россия в моем сердце!». Митинги-концерты пройдут 3 февраля в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, в Перми, а также в Югре и на Ямале. Об этом рассказали «URA.RU» в Общественной палате (ОП) РФ, которая является организатором акции.

Выйти с триколором на городские площади в городах России планируется 3 февраля, за неделю до начала Олимпиады в Пхенчхане. Митинги-концерты пройдут в поддержку олимпийцев, не попавших на Игры-2018. «Вы знаете, какое давление идет на российских спортсменов: вводятся незаконные санкции, не допустили на Олимпиаду даже тех, кто не были замешаны в допинговых скандалах. Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой. Этой акцией мы хотим дать понять, что на Россию нельзя давить санкциями. Патриотизм и нравственность — основа нашего общества. Россию не сломить», — заявила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Символично, что даты проведения митинга совпали с празднованием 75-летия победы СССР в Сталинградской битве. «Это символ, что выстояли тогда, совершили перелом в битве, победим и теперь. Россия — одна из немногих стран, которой удается противостоять давлению Запада, отстаивать свои позиции», — отметила член ОП РФ в разговоре с нашим агентством.

Из-за допингового сандала Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. «Чистым» спортсменам разрешили выступать под олимпийским флагом. Ряд прославленных атлетов, в том числе уральских, не получили приглашения. На это российские политики, а также другие спортсмены высказали свое возмущение. Так, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ситуацию «полнейшим беспределом», а членов МОК — «мразями и тварями, ломающими жизнь».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров