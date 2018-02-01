16:36 01 февраля 2018 3

Женщине пришлось на время распрощаться со своим чемоданом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Красноярска Дарья Мосунова не смогла оплатить провоз багажа в аэропорту и закопала свой чемодан в лесу. История, опубликованная Дарьей на странице в Facebook, нашла отклик в сердцах многих пользователей, которые восхитились находчивостью женщины.

По словам Мосуновой, билет на рейс «Победы» она приобрела еще в октябре 2017 года, когда было неизвестно о новых правилах провоза вещей. В аэропорту у стойки регистрации выяснилось, что за чемодан ей нужно доплатить, но банковская карта не сработала, а необходимой суммы наличными с собой у Дарьи не нашлось. «Я надеваю все наряды на себя и, как Винни Пух, бегу в лес. В лесу в минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно и с книжками Астафьева, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту», — поделилась женщина в соцсети.

В комментариях к посту Мосунова рассказала, что затем попросила свою подругу откопать чемодан, так что он не потерялся. История жительницы Красноярска разлетелась в Сети, на нее даже появились пародии, пишет РИА «Новости».

Напомним, раньше багаж весом до 10 кг был включен в стоимость билета. Такое правило сохраняется сейчас только на авиабилеты, которые можно вернуть, — при невозвратном за свои сумки придется платить, сообщало «URA.RU». Также в конце прошлого года, по информации «Русской планеты», российский лоукостер «Победа» запретил провоз ручной клади в салоне самолета сверх бесплатной нормы.