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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:36  01 февраля 2018 3

Пассажирка «Победы» не смогла заплатить за багаж и закопала чемодан в лесу

Отъезд, Газманов Олег, поездка, турист, чемодан, отъезд, улетать
Женщине пришлось на время распрощаться со своим чемоданомФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Красноярска Дарья Мосунова не смогла оплатить провоз багажа в аэропорту и закопала свой чемодан в лесу. История, опубликованная Дарьей на странице в Facebook, нашла отклик в сердцах многих пользователей, которые восхитились находчивостью женщины.

По словам Мосуновой, билет на рейс «Победы» она приобрела еще в октябре 2017 года, когда было неизвестно о новых правилах провоза вещей. В аэропорту у стойки регистрации выяснилось, что за чемодан ей нужно доплатить, но банковская карта не сработала, а необходимой суммы наличными с собой у Дарьи не нашлось. «Я надеваю все наряды на себя и, как Винни Пух, бегу в лес. В лесу в минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно и с книжками Астафьева, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту», — поделилась женщина в соцсети.

В комментариях к посту Мосунова рассказала, что затем попросила свою подругу откопать чемодан, так что он не потерялся. История жительницы Красноярска разлетелась в Сети, на нее даже появились пародии, пишет РИА «Новости».

Напомним, раньше багаж весом до 10 кг был включен в стоимость билета. Такое правило сохраняется сейчас только на авиабилеты, которые можно вернуть, — при невозвратном за свои сумки придется платить, сообщало «URA.RU». Также в конце прошлого года, по информации «Русской планеты», российский лоукостер «Победа» запретил провоз ручной клади в салоне самолета сверх бесплатной нормы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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