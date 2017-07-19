В России отменяют бесплатный провоз багажа

Депутаты Госдумы 19 июля во втором чтении рассмотрят поправки к Воздушному кодексу (ВК). Они отменяют бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов.
Правительство РФ внесло поправки в российский парламент еще в 2014 году, тогда их приняли в первом чтении. После проект затормозился, поправки ко второму чтению опубликовали только 14 июля 2017 года. Президентский Совет по кодификации рассмотрел их 17 июля 2017 года.
Для авиабилетов, которые можно вернуть, предлагается сохранить право пассажира брать багаж минимум 10 кг, а при наличии невозвратного билета уже придется заплатить за свои сумки. Перевозчик будет обязан информировать об условиях провоза багажа и ручной клади. Правила провоза вещей, которые можно взять с собой в самолет, останутся прежними, они не содержат требований по весу и габаритам. Их устанавливает сам перевозчик.
Отметим, что безбагажные тарифы уже есть у нескольких авиакомпаний, они вводились для конкуренции с «Победой». Например, S7 в таком случае разрешает провозить ручную кладь до 10 кг, «Уральские авиалинии» — ручную кладь до 5 кг и багаж до 10 кг.
Партнер Goltsblat BLP Владимир Чикин предполагает, что принятие таких нововведений может привести к произволу авиаперевозчиков и ограничить возможности бесплатного провоза багажа, а также к уменьшению веса и габаритов ручной клади в правилах авиакомпаний, чтобы вынудить пассажиров оплачивать багаж, передает «Коммерсант».