На главу уральской УК для хипстеров потребовали завести уголовное дело

11:45 02 февраля 2018 3

Полицию просят провести проверку из-за клеветы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Екатеринбургская управляющая компания «Ардо» требует возбудить уголовное дело о клевете в отношении директора по развитию УК «Лига ЖКХ» Ильи Сотонина. Причиной для иска стали публичные высказывания Сотонина, в которых он обвинил конкурентов в порче имущества своей компании. От директора по развитию «Лиги» требуют удалить высказывания со своей страницы в социальной сети и там же опубликовать опровержение.

В УК «Ардо» «URA.RU» сообщили, что приложили к иску лингвистическое заключение профессора кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ, который пришел к выводу, что в заметках Сотонина содержится негативная информация, выраженная в форме утверждения о факте.

«За последний год Илья Сотонин неоднократно предпринимал попытки уничтожить репутацию компании. Он написал несколько постов, в которых обвинял сотрудников ООО УЖК „Ардо“ в ряде в якобы совершенных тяжких преступлений», — пояснили в УК. Также в «Ардо» считают, что озвученная директором по развитию информация, вероятно, должна была помочь ему выгодно выделиться на фоне оклеветанного конкурента и тем самым дать возможность немного расширить свою небольшую долю на рынке ЖКХ.

Кроме арбитражного суда, заявление было подано в правоохранительные органы. Помимо юрлица, заявителем выступил управляющий компании — Максим Гриб. «Максим Сергеевич обратился в ОП №1 УМВД России по Екатеринбургу с просьбой провести проверку действий Ильи Сотонина на предмет наличия в них признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении) и решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в юридическом отделе управляющей компании.

В управляющей компании отметили, что в настоящее время готовятся еще два заявления в суд и антимонопольные органы. Одно из них — по факту недобросовестной конкуренции со стороны руководителя УК «Лига ЖКХ».

Напомним, Илья Сотонин и его управляющая компания «Лига ЖКХ» (занимает около 0,7% рынка) стали известны после разработки так называемого конструктора подъездов.

Получить комментарий Ильи Сотонина агентству не удалось. Он оказался недоступен для звонка.