В Екатеринбурге закрыли кафе «Поль Бейкери»

Одно из кафе популярной сети попало в поле внимания надзорных органов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Судебные приставы в Екатеринбурге закрыли и опечатали кафе-пекарню «Поль Бейкери» на улице Айвазовского. Причиной стало отсутствие в заведении важной системы управления качеством, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Основное нарушение заключается в отсутствии ХАССП — системы управления качеством, применяемой в пищевом производстве и общественном питании), которое должно находится на предприятии. Данное нарушение создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей», — объяснили собеседники.

Суд пришел к выводу, что предприниматель имел все возможности, чтобы устранить недочеты, но не предпринял мер. В итоге на кафе наложили административное наказание: его работу приостановили на три месяца. Судебные приставы опечатали заведение. Если предприниматель возобновит работы пекарни, он понесет уже другую ответственность.

Приставы опечатали оборудование в кафе Фото: ГУФССП России по Свердловской области