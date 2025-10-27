Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге закрыли кафе «Поль Бейкери»

27 октября 2025 в 10:20
Одно из кафе популярной сети попало в поле внимания надзорных органов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Судебные приставы в Екатеринбурге закрыли и опечатали кафе-пекарню «Поль Бейкери» на улице Айвазовского. Причиной стало отсутствие в заведении важной системы управления качеством, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. 

«Основное нарушение заключается в отсутствии ХАССП — системы управления качеством, применяемой в пищевом производстве и общественном питании), которое должно находится на предприятии. Данное нарушение создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей», — объяснили собеседники. 

Суд пришел к выводу, что предприниматель имел все возможности, чтобы устранить недочеты, но не предпринял мер. В итоге на кафе наложили административное наказание: его работу приостановили на три месяца. Судебные приставы опечатали заведение. Если предприниматель возобновит работы пекарни, он понесет уже другую ответственность. 

Приставы опечатали оборудование в кафе

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Кафе не будет работать три месяца

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Комментарии (1)
  • вона что
    27 октября 2025 10:35
    Что за система управления качеством?! Походу этой системы не хватает повсеместно!!!
Добавить комментарий
