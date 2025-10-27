Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В центре Екатеринбурга встали трамваи — на месте работает реанимация. Фото

27 октября 2025 в 09:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В одном из вагонов стало плохо пассажиру (архивное фото)

В одном из вагонов стало плохо пассажиру (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Движение трамваев в центре Екатеринбурга утром 27 октября оказалось временно остановлено на пересечении улиц Радищева и Московской из-за экстренного происшествия: одному из пассажиров стало плохо. Оперативно на место прибыла бригада реанимации и занялась оказанием медицинской помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Пассажир внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание в трамвае, после чего была вызвана реанимация. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. На время работы врачей движение трамваев было приостановлено», — сообщил собеседник агентства.

В свердловский минздрав направлен запрос. Ответ ожидается. 

Трамваи встали в центре города

Фото: Читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал