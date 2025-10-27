В центре Екатеринбурга встали трамваи — на месте работает реанимация. Фото
В одном из вагонов стало плохо пассажиру (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Движение трамваев в центре Екатеринбурга утром 27 октября оказалось временно остановлено на пересечении улиц Радищева и Московской из-за экстренного происшествия: одному из пассажиров стало плохо. Оперативно на место прибыла бригада реанимации и занялась оказанием медицинской помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Пассажир внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание в трамвае, после чего была вызвана реанимация. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. На время работы врачей движение трамваев было приостановлено», — сообщил собеседник агентства.
В свердловский минздрав направлен запрос. Ответ ожидается.
Трамваи встали в центре города
Фото: Читатель URA.RU
