Движение трамваев в центре Екатеринбурга утром 27 октября оказалось временно остановлено на пересечении улиц Радищева и Московской из-за экстренного происшествия: одному из пассажиров стало плохо. Оперативно на место прибыла бригада реанимации и занялась оказанием медицинской помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Пассажир внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание в трамвае, после чего была вызвана реанимация. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. На время работы врачей движение трамваев было приостановлено», — сообщил собеседник агентства.