Продление ареста Аллаярову, продажа ФК «Урал», убийство из-за супа: 9 свердловских событий недели

Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова на время рассмотрения его дела в суде по существу оставили в СИЗО. Арест продлили на полгода, хотя журналист просился под домашний арест. Обсуждали на этой неделе также планы свердловских властей продать половину акций ФК «Урал» и убийство в Березовском. Там местный житель разозлился на супругу, отказавшуюся готовить суп, убил ее, снял кожу, а затем попытался расчленить. Обо всех событиях минувшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU.

Редактору URA.RU Денису Аллаярову продлили срок содержания под стражей до апреля

Редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову продлили меру пресечения по делу о передаче «взятки» родному дяде, бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову. Суд оставил журналиста в СИЗО еще на полгода.

Сам Аллаяров просил перевести его под домашний арест: он уже провел в СИЗО практически шесть месяцев, хотя в деле отсутствуют весомые доказательства его вины — все оно строилось лишь на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по двум статьям УК РФ. На суд даже приехала собственница квартиры, которую арендует Денис, чтобы подтвердить, что у него есть место проживания, он продолжает платить за квартиру, и она не против, чтобы на время домашнего ареста Аллаяров находился там. «На банковской карте у меня есть накопления. Также есть люди, готовые помочь с покупкой продуктов», — отметил журналист. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания в СИЗО на полгода — до 13 апреля. Следующее заседание по рассмотрению уголовного дела по существу назначено на 28 октября. Подробнее о деле Дениса — в сюжете URA.RU.

В Березовском мужчина убил жену и снял с нее кожу

В Березовском 50-летний мужчина убил свою жену и пытался расчленить тело. Предполагаемой причиной жестокой расправы стал отказ женщины готовить суп. Преступление произошло еще 17 октября, но сдаться полиции мужчина решился лишь через восемь дней. Следователи сообщили, что поведение подозреваемого вызывает вопросы, поэтому мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

Глава полиции Нижнего Тагила ушел в отставку после 45 лет службы

Полковник Ибрагим Абдулкадыров покинул пост начальника МУ МВД «Нижнетагильское» и вышел на пенсию по выслуге лет. В органах внутренних дел он проработал более 45 лет и возглавлял тагильскую полицию с 2012 года. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Абраменко, ранее работавший в Первоуральске и Кургане. Инсайдеры агентства говорят, что после ухода из органов Абдулкадыров может заняться бизнесом.

Свердловские власти обсуждают запрет на продажу энергетиков

На заседании правительства региона 23 октября рассмотрели законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков возле школ, больниц, спортивных и культурных учреждений. С докладом по проекту закона выступила и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Изменения необходимы, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Между тем студенты Екатеринбурга заявили, что спокойно воспримут запрет: большинство опрошенных корреспондентом URA.RU парней и девушек признались, что энергетики не пьют вовсе, а те, кто употребляет, просто будут покупать их в других местах.

Мэров в Свердловской области предложили назначать по-новому

В Свердловской области корректируют закодательную базу. Закон о местном самоуправлении, в рамках которого меняется порядок избрания мэров, вступил в силу на федеральном уровне с 19 июня этого года. Теперь этот закон приземляют на регионы.

Так, теперь претендентов на должность отбирает не конкурсная комиссия из числа заявок, поступивших от всех желающих, а сам глава региона. Свои кандидатуры ему могут предлагать общественная палата региона, политические партии, представленные в Госдуме и местном парламенте, совет муниципальных образований, Всероссийская ассоциация развития МСУ. Затем губернатор создает комиссию для рассмотрения кандидатур, она рекомендует ему кандидатов для выдвижения. После этого губернатор вносит в думу не менее двух фамилий, и депутаты голосуют. Теперь законопроект должны рассмотреть и принять на заседании свердловского парламента.

Участникам СВО снизят арендные платежи в десять раз

С 1 января 2026 года в Свердловской области для участников спецоперации и членов их семей снизят стоимость аренды земельных участков в десять раз. Льгота будет распространяться на земли, предоставленные без торгов — под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и гаражи. Для оформления скидки необходимо обратиться в администрацию с подтверждающими документами.

В Екатеринбурге сносят скандальную овощебазу № 4

В Екатеринбурге 23 октября на территории скандально известной овощебазы № 4 спецтехника приступила к сносу одного из зданий. Одновременно туда прибыли сотрудники полиции, которые проверяли документы у работников и временно остановили работу склада. По информации URA.RU, речь идет не о полном сносе базы, а о модернизации помещений.

Овощебаза давно фигурирует в громких делах — от коррупционных схем до криминальных конфликтов. Ранее владельцем базы считался бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, а позднее — криминальный авторитет Михаил Клок.

Власти продают половину акций футбольного клуба «Урал»

Правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций ФК «Урал». Сейчас команда полностью принадлежит региону, но половину пакета решено продать частному инвестору, чтобы усилить финансовые возможности клуба. До конца текущего года власти подготовят всю необходимую документацию к продаже.

Губернатор Денис Паслер уже подписал постановление о продаже, а президент «Урала» Григорий Иванов выразил поддержку решению. Интерес к покупке уже проявил основатель медийного клуба «СиндЕкат» Андрей Семенов, заявивший о намерении участвовать в торгах.

Проект второй линии метро в Екатеринбурге запустили в работу

Московская проектная компания получила заказ на разработку второй ветки метро в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили источники в федеральном правительстве и свердловском кабмине. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование и ведутся изыскательные работы, весь процесс может занять около полутора лет.