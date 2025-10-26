Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Актриса Анна Пересильд признала Екатеринбург «третьей столицей» России

27 октября 2025 в 01:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Анна Пересильд посетила Екатеринбург, чтобы презентовать фильм "Алиса в стране чудес"

Анна Пересильд посетила Екатеринбург, чтобы презентовать фильм «Алиса в стране чудес»

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Актриса Анна Пересильд назвала Екатеринбург «третьей столицей» России. Своими впечатлениями от столицы Свердловской области актриса поделилась в эфире программы «Свердловское утро».

По словам Пересильд, Екатеринбург оправдал репутацию третьей столицы России и удивил ее своей атмосферой. «Я, честно говоря, не понимала понятие „третья столица“. Но когда приехала, действительно почувствовала: здесь все по-другому. Высокие здания, красивые места, рестораны — уже ощущается масштаб, атмосфера большого города», — сказала Пересильд в эфире программы на телеканале ОТВ.

Анна Пересильд приехала в Екатеринбург, чтобы презентовать новый фильм «Алиса в стране чудес», в которой сыграла главную роль. Премьера состоялась в кинотеатре «Киномакс» торгового центра «Мегаполис».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал