Актриса Анна Пересильд признала Екатеринбург «третьей столицей» России

По словам Пересильд, Екатеринбург оправдал репутацию третьей столицы России и удивил ее своей атмосферой. «Я, честно говоря, не понимала понятие „третья столица“. Но когда приехала, действительно почувствовала: здесь все по-другому. Высокие здания, красивые места, рестораны — уже ощущается масштаб, атмосфера большого города», — сказала Пересильд в эфире программы на телеканале ОТВ.