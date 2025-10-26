Актриса Анна Пересильд признала Екатеринбург «третьей столицей» России
Анна Пересильд посетила Екатеринбург, чтобы презентовать фильм «Алиса в стране чудес»
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Актриса Анна Пересильд назвала Екатеринбург «третьей столицей» России. Своими впечатлениями от столицы Свердловской области актриса поделилась в эфире программы «Свердловское утро».
По словам Пересильд, Екатеринбург оправдал репутацию третьей столицы России и удивил ее своей атмосферой. «Я, честно говоря, не понимала понятие „третья столица“. Но когда приехала, действительно почувствовала: здесь все по-другому. Высокие здания, красивые места, рестораны — уже ощущается масштаб, атмосфера большого города», — сказала Пересильд в эфире программы на телеканале ОТВ.
Анна Пересильд приехала в Екатеринбург, чтобы презентовать новый фильм «Алиса в стране чудес», в которой сыграла главную роль. Премьера состоялась в кинотеатре «Киномакс» торгового центра «Мегаполис».
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- /////////27 октября 2025 01:42Она так в каждом городе говорит