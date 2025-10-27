Только половина свердловских семей может себе позволить снимать жилье

Семье необходимо не менее 111,4 тысячи рублей в месяц, чтобы платить за жилье и покрывать основные расходы на жизнь Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В 2025 году аренду жилья могут позволить себе 56,2% свердловских семей, воспитывающих двоих детей. Таким образом Свердловская область заняла 20 место среди российских регионов по доступности аренды жилья.

Также среднестатистической семье из двух взрослых и двух детей необходимо зарабатывать не менее 111,4 тысячи рублей в месяц, чтобы платить за аренду квартиры и покрывать основные расходы на жизнь. После того как из семейного бюджета вычитается сумма, равная прожиточному минимуму, оставшиеся денежные средства распределяются следующим образом: 70% предназначаются для оплаты аренды жилья, а оставшиеся 30% — на покрытие прочих расходов. Результаты исследования о доступности аренды жилья опубликованы на сайте РИА Новости.