Только половина свердловских семей может себе позволить снимать жилье
Семье необходимо не менее 111,4 тысячи рублей в месяц, чтобы платить за жилье и покрывать основные расходы на жизнь
В 2025 году аренду жилья могут позволить себе 56,2% свердловских семей, воспитывающих двоих детей. Таким образом Свердловская область заняла 20 место среди российских регионов по доступности аренды жилья.
Также среднестатистической семье из двух взрослых и двух детей необходимо зарабатывать не менее 111,4 тысячи рублей в месяц, чтобы платить за аренду квартиры и покрывать основные расходы на жизнь. После того как из семейного бюджета вычитается сумма, равная прожиточному минимуму, оставшиеся денежные средства распределяются следующим образом: 70% предназначаются для оплаты аренды жилья, а оставшиеся 30% — на покрытие прочих расходов. Результаты исследования о доступности аренды жилья опубликованы на сайте РИА Новости.
Напомним, прожиточный минимум в Свердловской области в 2025 году составляет 17 556 рублей, что на 1% ниже федерального уровня, а в 2026 году, согласно прогнозу, может достичь 18 750 рублей. Эта величина используется для оценки нуждаемости семей и назначения пособий, а также влияет на размер соцвыплат и доплат к пенсии в регионе.
