В Екатеринбурге в Екатеринбург-ЭКСПО прошел концерт рэпера L'One (Леван Горозия). Тысячи человек пришли послушать хиты исполнителя, танцпол был полностью забит людьми.

L'One перед концертом пообщался с фанатами. Увидев плакат мальчика, сидевшего на плечах отца, исполнитель похвалил ребенка и поздравил екатеринбуржцев с прошедшим Днем отца. «Сам нарисовал? Папа не помогал? (Ребенок ответил, что помогал — прим. ред.) Тогда папе скажи спасибо. Молодец папа, с прошедшим Днем отца всех», — сказал со сцены L'One.