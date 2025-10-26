Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржцы забили весь зал, чтобы послушать знаменитого рэпера. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел концерт рэпера Левана Горозии
26 октября 2025 в 22:45
Концерт посетили тысячи людей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в Екатеринбург-ЭКСПО прошел концерт рэпера L'One (Леван Горозия). Тысячи человек пришли послушать хиты исполнителя, танцпол был полностью забит людьми.

L'One перед концертом пообщался с фанатами. Увидев плакат мальчика, сидевшего на плечах отца, исполнитель похвалил ребенка и поздравил екатеринбуржцев с прошедшим Днем отца. «Сам нарисовал? Папа не помогал? (Ребенок ответил, что помогал — прим. ред.) Тогда папе скажи спасибо. Молодец папа, с прошедшим Днем отца всех», — сказал со сцены L'One.

Фанаты услышали самые узнаваемые хиты рэпера «Все танцуют локтями»,  «Океан», «Якутяночка». Также впервые прозвучали песни из нового альбома «Пиросмани». Пришедшие с восторгом подпевали, а некоторые композиции L'One исполнил вместе с хором.

Фото: Илья Московец © URA.RU

