Екатеринбуржцы забили весь зал, чтобы послушать знаменитого рэпера. Фото, видео
Концерт посетили тысячи людей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге в Екатеринбург-ЭКСПО прошел концерт рэпера L'One (Леван Горозия). Тысячи человек пришли послушать хиты исполнителя, танцпол был полностью забит людьми.
L'One перед концертом пообщался с фанатами. Увидев плакат мальчика, сидевшего на плечах отца, исполнитель похвалил ребенка и поздравил екатеринбуржцев с прошедшим Днем отца. «Сам нарисовал? Папа не помогал? (Ребенок ответил, что помогал — прим. ред.) Тогда папе скажи спасибо. Молодец папа, с прошедшим Днем отца всех», — сказал со сцены L'One.
Фанаты услышали самые узнаваемые хиты рэпера «Все танцуют локтями», «Океан», «Якутяночка». Также впервые прозвучали песни из нового альбома «Пиросмани». Пришедшие с восторгом подпевали, а некоторые композиции L'One исполнил вместе с хором.
Фото: Илья Московец © URA.RU
