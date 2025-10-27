На Урале начали цифровую трансформацию гостиничного бизнеса

Платформа «Цифровой отель» может быть адаптирована под бизнес любого масштаба Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

Свердловским отельерам и владельцам гостиниц облегчат операционное управление бизнесом. Для этого «Ростелеком» запустил в регионе облачную платформу «Цифровой отель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, это отечественное решение по автоматизации процессов отельного менеджмента, которое выступает гибкой альтернативой зарубежным PMS-сервисам.

«Сегодня отельеры все чаще отдают предпочтение российским цифровым инструментам, которые легко внедряются, обновляются и взаимодействуют с другими внутренними решениями, формируя единую экосистему для повышения эффективности бизнеса. В ответ на растущий запрос туристической отрасли в регионе мы представляем платформу „Цифровой отель“. Она поддерживает как облачные, так и локальные форматы работы, что делает ее универсальной для индустрии гостеприимства. При этом „Ростелеком“ обеспечивает полное соблюдение норм законодательства в сфере защиты персональных данных», — отметил директор екатеринбургского филиала компании Дмитрий Лукошков.

«Цифровой отель» автоматизирует рутинные процедуры, объединяя все направления гостиничного бизнеса в одном интерфейсе: от регистрации гостей и приема платежей до формирования отчетности. Это позволяет владельцам сосредоточиться на улучшении сервиса, повышении лояльности клиентов и развитии дополнительных услуг. Масштабируемая PMS-платформа подходит для объектов любого масштаба.

Кроме того, «Цифровой отель» легко интегрируется с другими корпоративными сервисами «Ростелекома»: Wi-Fi, IP-телефонией и интерактивным телевидением. Также система совместима с внешними сервисами бронирования, бухгалтерского и миграционного учета и другими цифровыми инструментами.