Антициклон принесет тепло в Свердловскую область
На большей части региона в течение дня будет малооблачная теплая погода
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Свердловской области 27 октября ожидается теплая погода благодаря влиянию периферии антициклона. На большей части региона установится малооблачная и сухая погода, сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В понедельник сохранится теплая погода обусловленная влиянием периферии антициклона. На большей части региона в течение дня будет преобладать малооблачная погода, дневной прогрев вновь ожидается до отметки +10 градусов», — дал прогноз Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Основной фронт пройдет по западной и северной части Свердловской области в ночь на вторник. Вместе с ним увеличится облачность и появятся кратковременные осадки, по западу и северу до умеренных.
Дневные температуры по области составят от +7 до +12 градусов, ночные значения — от -4 до +1 градуса. В Екатеринбурге днем температура воздуха поднимется до +11, а ночью опуститься до -1 градусов. По прогнозу существенных осадков не ожидается.
