Антициклон принесет тепло в Свердловскую область

На большей части региона в течение дня будет малооблачная теплая погода Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области 27 октября ожидается теплая погода благодаря влиянию периферии антициклона. На большей части региона установится малооблачная и сухая погода, сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В понедельник сохранится теплая погода обусловленная влиянием периферии антициклона. На большей части региона в течение дня будет преобладать малооблачная погода, дневной прогрев вновь ожидается до отметки +10 градусов», — дал прогноз Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Основной фронт пройдет по западной и северной части Свердловской области в ночь на вторник. Вместе с ним увеличится облачность и появятся кратковременные осадки, по западу и северу до умеренных.

Продолжение после рекламы