ХК «Автомобилист» разгромно проиграл нижнегородскому «Торпедо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Торпедо» (Нижний Новгород) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Счет составил 7:4 (5:1; 0:1; 2:2), передает сайт khl.ru.

Счет открыл игрок из Екатеринбурга: на 12-й минуте встречи Джесси Блэкер точным броском издали вывел команду вперед. Но вскоре «Торпедо» перехватило инициативу и забило три шайбы за минуту от Никиты Шавина, Егора Виноградова и Богдана Конюшкова. Преимущество нижегородцев закрепили шайбы Егора Соколова и Андрея Белевича незадолго до перерыва, позволившие уйти на первый отдых при счете 5:1 в пользу «Торпедо».

Во втором периоде единственную шайбу забил нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин. Екатеринбуржцы сумели создать еще несколько опасных моментов, однако увеличить количество заброшенных шайб не удалось.

Первым в третьем периоде отметился игрок «Торпедо» Василий Атанасов. Затем забил нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк, а Анатолий Голышев оформил первую шайбу после возвращения на лед в этом сезоне. Несмотря на усилия, дожать соперника екатеринбуржцам не удалось — заключительный гол в пустые ворота гостей забил нижегородец Егор Виноградов, тем самым установив окончательный счет.