ХК «Автомобилист» разгромно проиграл нижнегородскому «Торпедо»
Единственную шайбу во втором тайме забил нападающий «Автомобилиста» (архивное фото)
Фото: Александр Стародумов © URA.RU
Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Торпедо» (Нижний Новгород) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Счет составил 7:4 (5:1; 0:1; 2:2), передает сайт khl.ru.
Счет открыл игрок из Екатеринбурга: на 12-й минуте встречи Джесси Блэкер точным броском издали вывел команду вперед. Но вскоре «Торпедо» перехватило инициативу и забило три шайбы за минуту от Никиты Шавина, Егора Виноградова и Богдана Конюшкова. Преимущество нижегородцев закрепили шайбы Егора Соколова и Андрея Белевича незадолго до перерыва, позволившие уйти на первый отдых при счете 5:1 в пользу «Торпедо».
Во втором периоде единственную шайбу забил нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин. Екатеринбуржцы сумели создать еще несколько опасных моментов, однако увеличить количество заброшенных шайб не удалось.
Первым в третьем периоде отметился игрок «Торпедо» Василий Атанасов. Затем забил нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк, а Анатолий Голышев оформил первую шайбу после возвращения на лед в этом сезоне. Несмотря на усилия, дожать соперника екатеринбуржцам не удалось — заключительный гол в пустые ворота гостей забил нижегородец Егор Виноградов, тем самым установив окончательный счет.
Ранее «Автомобилист» уверенно одолел омский «Авангард» в гостевом матче со счетом 4:1, одержав четвертую победу подряд и закрепившись на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В том поединке в составе уральцев отличились Хрипунов, Горбунов, Шаров и Буше. К следующей игре команда подходит после возвращения на лед нападающего Анатолия Голышева, ранее отстраненного за допинг.
