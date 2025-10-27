Молодой учитель из Талицы получил суровый срок за изнасилование школьниц

СК считает, что Хомутинин шантажировал учениц Фото: Илья Московец © URA.RU

Талицкий районный суд отправил в колонию 32-летнего учителя английского языка Василия Хомутинина, обвиненного в изнасиловании и развращении школьниц. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Путем частичного сложения ему назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, сезонно-оздоровительных учреждениях на десять лет», — сказали в инстанции.

По версии следствия, Хомутинин развращал девочек в учительской, а некоторых просил присылать интимные фото. Тем, кто постарше, сразу намекал на близость. В телефоне Василия силовики нашли переписку и фото обнаженных учениц. Тех, кто отказывался вступать с ним в половую связь, он шантажировал, что сольет компромат. Одной из жертв было 11 лет, второй — 13.

