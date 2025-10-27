Молодой учитель из Талицы получил суровый срок за изнасилование школьниц
СК считает, что Хомутинин шантажировал учениц
Фото: Илья Московец © URA.RU
Талицкий районный суд отправил в колонию 32-летнего учителя английского языка Василия Хомутинина, обвиненного в изнасиловании и развращении школьниц. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Путем частичного сложения ему назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, сезонно-оздоровительных учреждениях на десять лет», — сказали в инстанции.
По версии следствия, Хомутинин развращал девочек в учительской, а некоторых просил присылать интимные фото. Тем, кто постарше, сразу намекал на близость. В телефоне Василия силовики нашли переписку и фото обнаженных учениц. Тех, кто отказывался вступать с ним в половую связь, он шантажировал, что сольет компромат. Одной из жертв было 11 лет, второй — 13.
Директором школы, где все происходило, была мама Василия. После случившегося ей пришлось уволиться. Следователи вменили мужчине несколько уголовных статей за изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера, насильственные действия сексуального характера, использование малолетних в целях изготовления порнографии и другие. Весной 2024 года Василий уже получил 19 лет колонии. Позже приговор отменили, а дело направили на повторное рассмотрение.
