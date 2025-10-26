Логотип РИА URA.RU
Природа

В Свердловской области сняли редкую комету, которая прилетает раз в 1350 лет. Фото

27 октября 2025 в 04:56
Комета приблизится к Солнцу 29 октября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области смогли заснять редкое астрономическое явление — комету C/2025 A6 (Lemmon). Это редкое явление вновь произойдет лишь спустя 1350 лет.

«Комета C/2025 A6 (Lemmon) по сравнению с прошлогодней Atlas совсем маленькая и тусклая. Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат», — написал фотограф Александр Краснов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фото кометы Краснов сделал 20 октября. К Солнцу астрономический объект приблизится уже 29 октября, движется он со скоростью около 75 километров в секунду.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) вызывает интерес у научного сообщества благодаря ряду особенностей, отличающих ее от других известных комет. Внимание исследователей привлекают необычность траектории движения, высокая концентрация углекислого газа, а также повышенное содержание никеля, что делает это небесное тело уникальным объектом для изучения. Среди известных астрономам объектов такие параметры встречаются крайне редко.

Фото: страница Александра Краснова в соцсети «ВКонтакте»

