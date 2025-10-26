«Комета C/2025 A6 (Lemmon) по сравнению с прошлогодней Atlas совсем маленькая и тусклая. Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат», — написал фотограф Александр Краснов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фото кометы Краснов сделал 20 октября. К Солнцу астрономический объект приблизится уже 29 октября, движется он со скоростью около 75 километров в секунду.