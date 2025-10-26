Малыш задохнулся при пожаре в Екатеринбурге
В квартире загорелись личные вещи (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В результате пожара в квартире на улице Родонитовой, 1 в Екатеринбурге погиб ребенок. Мальчик надышался дымом. Об этом сообщают очевидцы трагедии.
«Загорелись домашние вещи в квартире на шестом этаже 16-этажного дома. Погиб мальчик, он надышался дымом», — заявили в telegram-канале «4 канал».
В семье, которая проживала в квартире, было четверо детей. Этим летом в этом же доме девочка выпала с шестого этажа и чудом выжила.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!