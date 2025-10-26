Малыш задохнулся при пожаре в Екатеринбурге

В квартире загорелись личные вещи (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В результате пожара в квартире на улице Родонитовой, 1 в Екатеринбурге погиб ребенок. Мальчик надышался дымом. Об этом сообщают очевидцы трагедии.

«Загорелись домашние вещи в квартире на шестом этаже 16-этажного дома. Погиб мальчик, он надышался дымом», — заявили в telegram-канале «4 канал».

В семье, которая проживала в квартире, было четверо детей. Этим летом в этом же доме девочка выпала с шестого этажа и чудом выжила.

Продолжение после рекламы