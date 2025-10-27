Место ушедшего на повышение свердловского депутата получит статусный единоросс

Как и анонсировало URA.RU, новым руководителем комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды свердловского заксобрания вместо Сергея Никонова, досрочно сложившего мандат, станет не один из действующих членов. По словам источников URA.RU, пост займет депутат от «Единой России» Михаил Ершов, являющийся членом комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления..

Вопрос о назначении Ершова на пост главы комитета по экологии рассмотрят на заседании заксо 28 октября. Сейчас в комитете четыре человека — Вячеслав Малых, Владимир Рябцун, Наталья Ибрагимова и Армен Карапетян. Председатель Сергей Никонов 25 сентября отказался от мандата, так как получил от губернатора Дениса Паслера предложение возглавить аппарат губернатора и правительства.

Ершов — один из действующих ветеранов свердловской политики. Ему 68 лет. В начале 1990-х годов он начал работать в мэрии Нижнего Тагила, а в 2010-м, еще при экс-губернаторе Александре Мишарине, возглавил Горнозаводской управленческий округ. В 2016 году Ершов избрался депутатом заксо и был одним из самых статусных единороссов. Однако в следующий созыв он сенсационно не попал: выборы-2021 Ершов проиграл и в качестве компенсации получил пост полномочного представителя губернатора Евгения Куйвашева в заксо. В 2023-м Ершов получил «списочный» мандат единоросса Алексея Коробейникова, который решил участвовать в довыборах по Ирбитскому округу.