Экс-силовик, из-за которого свердловский редактор попал в СИЗО, прятал в суде лицо и молчал. Видео
Андрей Карпов вопросы журналистов игнорировал
Фото: Илья Московец, URA.RU
Экс-начальник отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, из-за чьих показаний в СИЗО уже почти полгода находится глава свердловской редакции — его племянник и крестник Денис Аллаяров, отказался общаться с журналистами. В Верх-Исетском суде стартовал суд по делу Карпова, он прятал лицо и молчал, передает корреспондент URA.RU.
Карпов был задержан еще в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий. Чтобы получить более мягкий приговор, он пошел на сделку со следствием и оговорил родного племянника — якобы Денис покупал у него информацию о криминальных событиях в регионе. Сейчас Карпов является обвиняемым по двум статьям уголовного кодекса. С 6 июня он находится под домашним арестом, Денис же все это время в СИЗО.
На суд Карпов пришел с супругой, адвокат появился позднее. Он был в маске, прятал лицо. На вопрос, не мучает ли его совесть из-за того, что крестник находится уже полгода в СИЗО, а он на свободе, промолчал. Не ответил и на другие вопросы.
Денис был задержан 5 июня после показаний Карпова. Взятками в деле журналиста считаются переводы, которые он делал бабушке — матери Карпова — на карту, других «доказательств» вины журналиста нет. 23 октября журналисту продлили арест в СИЗО — до апреля. Следствие по его делу прошло в кратчайшие сроки — 2,5 месяца, при этом к ходу его проведения с самого начала было много вопросов как у родных Аллаярова и его коллег, так и у читателей, депутатов и правозащитников. Подробнее о деле нашего коллеги — в этом сюжете.
