Андрей Карпов вопросы журналистов игнорировал Фото: Илья Московец, URA.RU

Экс-начальник отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, из-за чьих показаний в СИЗО уже почти полгода находится глава свердловской редакции — его племянник и крестник Денис Аллаяров, отказался общаться с журналистами. В Верх-Исетском суде стартовал суд по делу Карпова, он прятал лицо и молчал, передает корреспондент URA.RU.

Карпов был задержан еще в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий. Чтобы получить более мягкий приговор, он пошел на сделку со следствием и оговорил родного племянника — якобы Денис покупал у него информацию о криминальных событиях в регионе. Сейчас Карпов является обвиняемым по двум статьям уголовного кодекса. С 6 июня он находится под домашним арестом, Денис же все это время в СИЗО.

На суд Карпов пришел с супругой, адвокат появился позднее. Он был в маске, прятал лицо. На вопрос, не мучает ли его совесть из-за того, что крестник находится уже полгода в СИЗО, а он на свободе, промолчал. Не ответил и на другие вопросы.

