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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:29  02 февраля 2018 6

Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur Air может прекратить полеты

Azur Air — восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ и крупнейшая среди чартерных перевозчиковФото: Wikimedia Commons

Сертификат эксплуатанта крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air ограничен до 20 марта. При плановой проверке Росавиация обнаружила нарушения, связанные с летной годностью парка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источника, знакомого с итогами проверки.

Если ограничение не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять никакие полеты. В авиакомпании ответили, что не видят затруднений в части устранения несоответствий и недостатков, выявленных Росавиацией, и вскоре подадут заявку на снятие ограничений срока действия сертификата. Они приложат документы, свидетельствующие об устранении замечаний. В пресс-службе Azur Air также сообщили, что в настоящее время компания продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки в полном объеме.

Отмечается, что ограничение сертификата не связано с инцидентом, который произошел 31 января. «URA.RU» напоминает, что тогда самолет авиакомпании, летевший из России на Кубу, экстренно приземлился в США. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. Для доставки пассажиров в конечную точку отправления Azur Air выслала резервный самолет.

Ксения Томашова
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