Самолет с 294 россиянами экстренно сел в США из-за неисправного двигателя

01:25 01 февраля 2018 0

Россияне ожидают резервный борт из Варадеро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

31 января самолет компании Azur Air, который выполнял рейс из России на Кубу, совершил вынужденную посадку в Атлантик-Сити (США) из-за неисправного двигателя. Сейчас пассажиры ожидают резервный борт.

Экипаж, как пишет РБК, принял решение приземлиться из-за того, что во время полета обнаружил повышенный расход топлива. Командир запросил посадку на запасном аэродроме. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

Авиакомпания договорилась с американскими властями о переводе пассажиров в терминал и об организации для них питания. Так же прорабатывается возможность предоставления им гостиницы, однако это осложняется строгим визовым режимом Соединенных Штатов.

По предварительным данным, резервный борт вылетит из Варадеро (Куба) и прибудет в Атлантик-Сити в 03:40 мск.