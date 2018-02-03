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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:16  03 февраля 2018 0

Европейские спортсмены обрадовались победе российских олимпийцев в суде. МОК бьется над непростым решением

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Зарубежные спортсмены решили поддержать российских атлетовФото: Николай Бастриков © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Европейские спортсмены сочли правильным решение спортивного арбитража (CAS), который отменил решение МОК по дисквалификации 28 олимпийцев из России. Зарубежные атлеты вместе с тем выразили сожаление, что это решение в отношении российских коллег не было принято сразу.

Так, тренер шведских лыжников-гонщиков Юхан Сарес назвал обвинение россиян в допинге на основании одних лишь показаний информатора WADA Григория Родченкова «бардаком». Тренер подчеркнул, что ему жаль, что правильное и справедливое решение не отстранять российских спортсменов без достаточных доказательств не приняли сразу, пишет информагентство Nation News.

В свою очередь, комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) придется в скором времени рассмотреть приглашение 15 оправданных CAS атлетов из России на Олимпиаду, добавляет телеканал 360. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация оставляет за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. «28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов», — заявил Адамс. По его словам, дело каждого из 15 российских спортсменов будет рассматриваться отдельно, но точную дату рассмотрения этих дел он называть не стал.

Как ранее писало «URA.RU», Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказалось обеспокоено решением CAS, отменившего санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении 28 российских спортсменов. В WADA заявляли, что решение вызовет «тревогу и разочарование среди спортсменов». Ранее CAS отменил решение МОК об отстранении от Олимпиады 28 российских спортсменов. Кроме того, результаты россиян на ОИ-2014 были восстановлены, напоминает портал «Русская планета».

Нина Калинина
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