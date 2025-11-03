Shot: в России подорожали ананасы
Ананасы в России за год подорожали на 16%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Стоимость ананасов в России за год увеличились на 16%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен к декабрю, что может сделать ананасы менее доступными для многих россиян в преддверии праздников.
«Аналитики АТОЛ уже зафиксировали рост стоимости ананасов по сравнению с прошлым годом на 16%. За последний месяц цена выросла сразу на 7%», — сообщает telegram-канал Shot. Если месяц назад средняя стоимость фрукта составляла 567 рублей, то сейчас она достигла 607 рублей.
Текущий разброс цен на ананасы в московских магазинах варьируется от 600 до 1200 рублей за килограмм. На стоимость влияют несколько факторов: сорт фрукта, страна происхождения и логистические расходы. Более 80% всех ананасов, поставляемых в Россию, привозят из Коста-Рики.
