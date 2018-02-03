Жириновский и Грудинин захватили телеэфир

19:49 03 февраля 2018 6

О Павле Грудинине много рассказывают в региональных телеэфирах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и коммунист Павел Грудинин стали самыми упоминаемыми кандидатами в телеэфире в период с 22 по 28 января. При этом, по данным компании «Медиаскоп», проводившей соответствующее исследование, действующий глава государства Владимир Путин ни разу не появился в телесюжетах, посвященных ему как кандидату.

С 22 по 28 января, как сообщается в исследовании «Медиаскопа», в национальном телерадиоэфире вышло 986 сюжетов, посвященных кандидатам в президенты РФ. По продолжительности они заняли почти 15 часов, передает ТАСС.

Сюжеты, посвященные лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому транслировались на протяжении 6 часов 3 минут (23% эфирного времени). Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял в телевизионном и радиоэфире 2 часа 21 минуту (13%). О Владимире Путине журналисты рассказывали в эфире 1 час 18 минут (11%), Исследователи пояснили, что сам Путин ни разу не появлялся ни в одном из 118 сюжетов, посвященных ему как кандидату: в них фигурировали либо его доверенные лица, либо сопредседатели штабов. При этом Грудинин присутствовал в 84 из 139 сюжетов, а Жириновский — в 193 из 225.

На телеведущую Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), бизнес-омбудсмена, лидера «Партии Роста» Бориса Титова, Григория Явлинского («Яблоко»), Сергея Бабурина («Российский общественный союз») и Максима Сурайкина («Коммунисты России») и пришлось от 45 до 59 минут эфирного времени (7% — 11%).

Компания проводила мониторинг в 29 городах России. Исследователи отметили, что, в отличие от федеральных телеканалов и радио, регионы большее внимание уделяли Грудинину: на него приходится 31 сюжет, в то время как на Жириновского — 20.

Выборы президента РФ, напомним, состоятся 18 марта 2018 года.