{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:15  04 февраля 2018 0

Аскольд Запашный не прошел фейсконтроль в тульский ресторан. ФОТО

Артист не понравился охранникамФото: Instagram Аскольда Запашного

Народного артиста России Аскольда Запашного и весь его коллектив выгнали из тульского ресторана «Пряник». И охрана, и директор заведения объяснили это тем, что артисты не проходят дресс-код и фейсконтроль. Об инциденте Запашный рассказал в своем Instagram.

Артист отнесся к случившемуся с иронией и даже сфотографировался на фоне вывески заведения. «Ахтунг! За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и в мире, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю!» — написал Запашный в комментарии к посту. Цирковой артист также спросил у своих подписчиков, что же «это за место такое», «что там внутри» и «кто достоин туда зайти».

Поклонники Запашного поддержали кумира. «Аскольд, вы правильно сделали, что опубликовали этот пост. Пусть общественность всколыхнется», «Ну, это нормально — меня тоже не пустили туда», «Почему не пустили они, а стыдно нам, тулякам», — написали пользователи в комментариях.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров