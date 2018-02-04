Аскольд Запашный не прошел фейсконтроль в тульский ресторан. ФОТО

18:15 04 февраля 2018 0

Артист не понравился охранникам Фото: Instagram Аскольда Запашного

Народного артиста России Аскольда Запашного и весь его коллектив выгнали из тульского ресторана «Пряник». И охрана, и директор заведения объяснили это тем, что артисты не проходят дресс-код и фейсконтроль. Об инциденте Запашный рассказал в своем Instagram.

Артист отнесся к случившемуся с иронией и даже сфотографировался на фоне вывески заведения. «Ахтунг! За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и в мире, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю!» — написал Запашный в комментарии к посту. Цирковой артист также спросил у своих подписчиков, что же «это за место такое», «что там внутри» и «кто достоин туда зайти».

Поклонники Запашного поддержали кумира. «Аскольд, вы правильно сделали, что опубликовали этот пост. Пусть общественность всколыхнется», «Ну, это нормально — меня тоже не пустили туда», «Почему не пустили они, а стыдно нам, тулякам», — написали пользователи в комментариях.