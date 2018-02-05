23:00 05 февраля 2018 2

Новый магазин православного бизнесмена вновь оказался в центре внимания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский бизнесмен Герман Стерлигов открыл в Ростове-на-Дону хлебный магазин в помещении, где до этого работал секс-шоп. По словам Стерлигова, таким образом он намерен постепенно очистить всю Россию от «мерзости».

О работе в здании магазина с эротическими в товарами вспомнили местные жители. В ответ на ироничные замечания в соцсетях Стерлигов заявил, что не собирается перевозить свою хлебную лавку на новое место. «Нам нужно на месте всей мерзости, которая была в России, построить нормальную человеческую Россию. И что ж, если все засрали, нам от страны, что ли, отказываться? — цитирует Стерлигова Life.ru.

Напомним, что ростовский магазин «Хлеб от Германа Стерлигова» оказался в центре скандала сразу после открытия. Местные представители ЛГБТ-сообщества возмутились вывеской «Содомитам вход запрещен» на входной двери. Полиция потребовала заменить оскорбительное слово. В ответ на это Стерлигов призвал жителей города размещать подобные надписи на дверях своих квартир, «чтоб наша земля загорелась у них под ногами».