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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:00  05 февраля 2018 2

Стерлигов открыл магазин на месте секс-шопа, чтобы спасти Россию от «мерзости»

Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, стерлигов герман
Новый магазин православного бизнесмена вновь оказался в центре вниманияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский бизнесмен Герман Стерлигов открыл в Ростове-на-Дону хлебный магазин в помещении, где до этого работал секс-шоп. По словам Стерлигова, таким образом он намерен постепенно очистить всю Россию от «мерзости».

О работе в здании магазина с эротическими в товарами вспомнили местные жители. В ответ на ироничные замечания в соцсетях Стерлигов заявил, что не собирается перевозить свою хлебную лавку на новое место. «Нам нужно на месте всей мерзости, которая была в России, построить нормальную человеческую Россию. И что ж, если все засрали, нам от страны, что ли, отказываться? — цитирует Стерлигова Life.ru.

Напомним, что ростовский магазин «Хлеб от Германа Стерлигова» оказался в центре скандала сразу после открытия. Местные представители ЛГБТ-сообщества возмутились вывеской «Содомитам вход запрещен» на входной двери. Полиция потребовала заменить оскорбительное слово. В ответ на это Стерлигов призвал жителей города размещать подобные надписи на дверях своих квартир, «чтоб наша земля загорелась у них под ногами».

Сергей Макеев
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