Убитую звезду «Дома-2» изнасиловали в морге

19:00 05 февраля 2018 4

Убийцу Аплекаевой так и не нашли Фото: depositphotos.com © URA.RU

В громком деле убийства участницы шоу «Дом-2» Оксаны Аплекаевой обнаружились новые подробности. После проведения одной из экспертиз выяснилось, что над ее телом в морге надругался судмедэксперт.

Подробности вскрылись два месяца назад. В результате двух дополнительных экспертиз на теле девушки обнаружили биологические материалы сотрудника Истринского отделения ГБУЗ Московской области «Бюро СМЭ» Александра А. Сейчас он находится в СИЗО, передает Life.

Бывшая участница была найдена задушенной на трассе между Ригой и Москвой в 2008 году. По одной из версий, убийство совершил ее бывший молодой человек. Однако уголовное дело так и не было раскрыто, после чего его закрыли «за невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности».