Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали из-за ЧП с пассажиром

21:52 07 февраля 2018 1

До Москвы борт побывал в Дубаи и принял там больного пассажира Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пассажиры «Уральских авиалиний» пожаловались в «URA.RU» на серьезную задержку вечернего рейса из Москвы в Екатеринбург, 7 февраля. По их словам, их заставили ждать около часа без объяснения причин.

В авиакомпании происшествие подтвердили, пояснив, что проблема возникла из-за больного пассажира. «Самолет прилетел в Москву из Дубая, а дальше должен был лететь в Екатеринбург. Но одному пассажиру на борту стало плохо. Задержка была вызвана тем, что его долго снимали с рейса, не могли госпитализировать», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании.

Как заверяют в «Уральских авиалиниях», в настоящее время последствия ЧП устранены, все остальные рейсы следуют по расписанию.