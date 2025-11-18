Логотип РИА URA.RU
Сотни свердловчан остались без воды

В Нижнем Тагиле без воды остались жильцы более 20 домов
18 ноября 2025 в 12:11
Воду отключили из-за коммунальной аварии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 18 ноября холодной воды лишились жильцы 22 многоквартирных домов, а также нескольких детсадов и школы № 20. Всему виной коммунальная авария на улице Алтайской, рассказали представители «Водоканал-НТ».

«Произошла авария на водоводе диаметром 300 миллиметров по улице Алтайская, 27», — пояснили коммунальщики. Водоснабжение восстановят после завершения работ, сроки которых не уточняются.

На данный момент холодной воды нет по следующим адресам:

  • улица Алтайская, 25, 27, 31, 33, 35 (школа №20), 37, 39, 41, 192;
  • улица Юности, 22, 24;
  • переулок Оплетина, 1, 2, 3, 4;
  • улица Бобкова, 20 (детсад №192), 13, 7, 2, 5;
  • улица Басова, 4 (детсад №122), 8.
  • улица Урожайная, 212 (детсад №112);
  • улица Киевская 179, 183, 195.

