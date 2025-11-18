Сотни свердловчан остались без воды
Воду отключили из-за коммунальной аварии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 18 ноября холодной воды лишились жильцы 22 многоквартирных домов, а также нескольких детсадов и школы № 20. Всему виной коммунальная авария на улице Алтайской, рассказали представители «Водоканал-НТ».
«Произошла авария на водоводе диаметром 300 миллиметров по улице Алтайская, 27», — пояснили коммунальщики. Водоснабжение восстановят после завершения работ, сроки которых не уточняются.
На данный момент холодной воды нет по следующим адресам:
- улица Алтайская, 25, 27, 31, 33, 35 (школа №20), 37, 39, 41, 192;
- улица Юности, 22, 24;
- переулок Оплетина, 1, 2, 3, 4;
- улица Бобкова, 20 (детсад №192), 13, 7, 2, 5;
- улица Басова, 4 (детсад №122), 8.
- улица Урожайная, 212 (детсад №112);
- улица Киевская 179, 183, 195.
