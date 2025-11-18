Сотни свердловчан остались без воды

Воду отключили из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 18 ноября холодной воды лишились жильцы 22 многоквартирных домов, а также нескольких детсадов и школы № 20. Всему виной коммунальная авария на улице Алтайской, рассказали представители «Водоканал-НТ».

«Произошла авария на водоводе диаметром 300 миллиметров по улице Алтайская, 27», — пояснили коммунальщики. Водоснабжение восстановят после завершения работ, сроки которых не уточняются.

На данный момент холодной воды нет по следующим адресам: