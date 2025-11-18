Работал риелтором, руководил онкодиспансером: где трудился новый главврач больницы Кунгура
Степан Ронзин имеет опыт предпринимательской деятельности и руководства медучреждениями
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Степану Ронзину, назначенному на пост главного врача больницы в Кнгуре, 43 года. Он является выпускником Пермской государственной медицинской академии имени Е.А.Вагнера (ранее — ПГМУ им. Вагнера, лечебный факультет). После окончания вуза Ронзин работал на станции скорой помощи, а затем перебрался в столицу, где занимался риелторской деятельностью. Другие факты из биографии Ронзина — в материале URA.RU.
Работал фельдшером скорой помощи, будучи студентом
В открытых источниках указано, что Ронзин, получая образование в ПГМУ, параллельно работал на Пермской городской станции скорой помощи. В 2005 году он получил диплом и поступил в ординатуру при Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Российской академии медицинских наук.
Открыл собственное агентство недвижимости
В 2006 году Ронзин занялся в Москве предпринимательской деятельностью. Он основал собственное агентство недвижимости. Которым сам же и руководил. Компания сдавала в аренду нежилые помещения.
Помог возродить организацию поддержки предпринимателей
Накопленный в столице предпринимательский опыт помог Ронзину реализовать себя в родном городе. В 2009 году он, совместно с партнерами, возродил пермское отделение общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В организации Ронзин получил пост сопредседателя, стал коучем и организовал несколько форумов, семинаров и конференции
Возглавил одно из крупнейших медучреждений в Удмуртии
В апреле 2019 года Степан Ронзин возглавил горбольницу в Междуреченске Кемеровской области, но не проработал в ней и два года — зимой 2021 года он перебрался в Ижевск. В столице Удмуртии ему доверили возглавить республиканский клинический онкодиспансер имени С. Г. Примушко. Покинул пост главврач учреждение в октябре 2022 года.
