Тюменская автобусная остановка изменит название
Остановка находится около ДК «Нефтяник»
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
С 21 ноября 2025 года остановочный пункт около ДК «Нефтяник» в Тюмени будет переименован в «Дворец культуры Нефтяник имени Муравленко». Об этом сообщает пресс-служба «Тюменского транспорта».
«Остановочный пункт в Тюмени получил новое наименование. Остановка „Дворец культуры Нефтяник“ переименована в „Дворец культуры Нефтяник имени Муравленко“», — отмечено в сообщении.
Изменение коснется маршрутов регулярных перевозок. Среди них автобусы № 13, 43, 43к, 62, 120, 128, 128к, 129, 145, 146, 147, 149, 152.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени появятся новые автобусы. Семь машин большого класса вместимости будут обслуживать маршрут №51.
