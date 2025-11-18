В Тюмени покажут сразу четыре постановки «Щелкунчика»

Три балетных и один театральный спектакль представят постановку «Щелкунчик» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени покажут сразу четыре спектакля «Щелкунчик». Мероприятия пройдут на главных городских сценах. Где посмотреть постановки и во сколько обойдутся билеты — в подборке URA.RU.

Филармония

В филармонии 26 и 27 декабря зрители увидят балет «Щелкунчик» в исполнении труппы Императорского русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды. Танцоры выступят под аккомпанемент тюменского филармонического оркестра. Стоимость билетов от 1 000 до 6 000 рублей.

ДК «Нефтяник»

Музыкальный спектакль по легендарной сказке Гофмана пройдет в Тюмени 13 и 14 декабря. На сцене выступят юные танцовщики местной балетной академии. Заглавные партии сыграют артисты Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко прима-балерина Эрика Микиртичева и премьер балета Денис Дмитриев. Цена билетов — от 800 до 2 700 рублей.

Кукольный театр

В кукольном театре сыграют и «живые» актеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Музыкальную сказку «Щелкунчик» покажут на подмостках тюменского кукольного театра с 13 декабря по 11 января. Спектакль станет новогодним подарком для всей семьи — в дни показа перед зрителями также выступят Дед Мороз и Снегурочка. В постановке будут задействованы актеры и ростовые куклы. Стоимость билетов составляет от 300 до 1 200 рублей.

ДК «Железнодорожник»